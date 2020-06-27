Світовий банку 26 червня схвалив рішення про надання Україні 350 мільонів доларів. Ця допомога є однією з двох запланованих позик.

Директор Світового банку в справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі наголосив, що зараз багатьом країнам непереливки через економічну кризу, спричинену пандемією. Про це повідомляє пресцентр СБ.

Актуально Скільки кредитів цього року набере Україна від МВФ, Світового банку і ЄС: назвали суму

Що відомо про фінансову допомогу Світового банку Україні

Кошти Світового банку повинні піти на:

зміцнення земельного та кредитного ринків шляхом створення ефективного ринку сільськогосподарських земель і врегулювання проблемних кредитів в держбанках;

підтримку демонополізації та антикорупційних інституцій, а також реструктуризацію газового сектору;

посилення системи соцзахисту для підтримки літніх людей, які особливо вразливі до COVID-19.

За словами Арупа Банерджі, карантин викликав стрімкий економічний спад, який позначився на доходах пересічних українців і малого бізнесу, а також створив додаткове навантаження на бюджет.

В межах цієї позики на політику розвитку надається 350 мільйонів доларів на підтримку державного бюджету у важкі часи,

– заявив він.

Друга частина коштів буде спрямована на "підтримку розробки законодавства в сфері земельної реформи та подальше посилення пенсійних виплат вразливому населенню".

Скільки кредитів Україна понабирала від міжнародних фінустанов

Україна отримає в 2020 році від Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Єврокомісії кредити на суму понад 5 мільярдів доларів.

Про суму кредиту від МВФ у 5 мільярдів доларів було відомо ще з травня. Однак ця угода відкриває інші шляхи наповнення бюджету, зокрема відкрився доступ до фінансування Світового банку, а також Євросоюзу. Перші 500 мільйонів євро від останнього вже надійшли на рахунок уряду.

За словами глави НБУ Якова Смолія, ці кошти дозволять в повному обсязі профінансувати бюджетні витрати на подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу і карантинних заходів.

До речі В МВФ заявили, коли Україна повернеться до докризового стану економіки