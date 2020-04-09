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      Світовий банк погіршив економічний прогноз України: деталі

      - Читать новость на русском
      Економічний прогноз для України від Світового банку / Shutterstock

      Світовий банк прогнозує у 2020 році падіння ВВП України на 3,5%, зростання інфляції до 8,9% та дефіциту держбюджету до 4,9% від ВВП.

      Про це мовиться в оновленому прогнозі Світового банку.

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      Прогноз Світового банку щодо української економіки

      • Аналітики прогнозують, що пандемія коронавірусу викличе раптове сповільнення економічної активності в Україні.
      • Водночас скорочення на 3,5% прогнозують відповідно до сценарію, який передбачає спад епідемії у другій половині 2020 року, однак невизначеність прогнозу висока.
      • Відповідно до даних Світового банку, інфляція в Україні у 2020 році зросте до 8,9%, а реальні доходи українців впадуть на 4%.
      • При цьому, дефіцит держбюджету очікують на рівні 4,9% від ВВП, а рівень держборгу зросте до 59% від ВВП.

      Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

      Які економічні прогнози українського уряду

      • уряд очікує, що рівень безробіття становитиме 9,4%,
      • середньомісячна заробітна плата працівників – 10,7 тисяч гривень (попередня цифра – 11 тисяч гривень),
      • номінальна зарплата з урахуванням інфляції знизиться на 4,5% порівняно з минулорічним показником.
      • ВВП впаде на 4,8% (попередня цифра 3,9%).

      Зверніть увагу! 30 березня стало відомо, що Кабінет міністрів оновив макроекономічний прогноз, попередньо погіршивши прогноз інфляції з 5,5% до 8,7%, середньорічного курсу гривні – з 27 гривень за долар до 29,5 гривні за долар та прогноз ВВП зі зростання на 3,7% до падіння на 3,9%.

      Що таке інфляція? Підвищення загального рівня цін на товари й послуги. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. Купівельна спроможність грошей знижується, а самі гроші знецінюються.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України ВВП Інфляція Світовий банк
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