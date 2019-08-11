Священик знімає відео про стан доріг: відео з Львівщини

На Старосамбірщині місцевий священник разом із дітьми відзняли ролик про плачевний стан місцевої дороги Мшанець-Стрілки. Так мешканці сіл хочуть показати, що дорога, яка пролягає через одинадцять населених пунктів, не має кюветів і є аварійною.

Відео про аварійну дорогу Стрілки-Мшанець на Старосамбірщині опублікували в соціальних мережах. Автор, яким був місцевий священик Роман Гром, розповів, що кюветів нема уздовж п'ятнадцяти кілометрів дороги. Тому після дощу шлях перетворюється на болото.

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"Це потрібно землю звідси забрати геть. Зсунути, щоб вода мала куди стекти з дороги", – розповів місцевий священник Роман Гром.

Дивіться відео, яке зняли мешканці Старосамбірщині:

"Був один раз грейдер проїхався, а після цього нічого. Ми далеко тут нікому ми не потрібні. Забули, що ми тут живемо, маємо дітей, є якісь люди", – заявила місцева жителька Ірина Стецькович.

До такого цікавого методу боротьби з чиновниками місцеві жителі вдались не вперше. Навесні їх кавер на пісню гурту "KAZKA" – "Плакала" назбирав десятки тисяч переглядів. Тоді в облдержадміністрації пообіцяли, що частину дороги таки відремонтують. Однак комісія облради виділила Старосамбірському району на ремонт доріг усього п’ять мільйонів гривень, а їх на повноцінний ремонт не вистачить

Дивіться відео-пародію на гурт "KAZKA":

"Капітальний ремонт дороги в такій місцевості, як гравійна дорога, буде вартувати вісім мільйонів гривень", – пояснив в.о. директора департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Такі кошти не дають можливості не те, щоб відремонтувати декілька напрямків доріг. В районі багато проблемних, а за них не відремонтуємо навіть кілька кілометрів однієї дороги,

– додав депутат Старосамбірської райради Іван Пикус.



Дороги на Старосамбірщині

Тепер мешканці сіл з усіма відео записались на прийом до голови обласної адміністрації. Якщо не допоможе і це, то влаштують традиційний український протест – будуть перекривати траси, де їде набагато більше автомобілів.