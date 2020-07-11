У Києві на Березняках стався прорив труби. У результаті утворився фонтан, що сягав у висоту верхініх поверхів багатоповерхівки.

Детальніше про прорив труби в Києві.

Інцидент трапився на вулиці Миколайчука 7/2. Про це свідчать відео та дописи у фейсбуці, що публікують жителі цього району, передає 24 канал.

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За словами тутешніх мешканців, струмінь холодної води досягає 6 поверху дев'ятиповерхового будинку.

Рекордний фонтан через прорив труби на Березняках у Києві: відео

Більше того, вода б'є під напором, тому на балконах верхніх поверхів будинку вже видно пошкодження. Зокрема, в деяких місцях на засклених балконах вибито шибки. А в одній із квартир залило кондиціонер. Також під струмінь каміння з водою потрапив припаркований поряд автомобіль.

У Києві на Березняках прорвало трубу: струмінь води сягнув 6 поверху – відео

Зараз на місці працюють рятувальники. Що стало причиною аварії на трубопроводі – поки невідомо.



Струмінь води був такої сили, що в деяких квартирах повибивало шибки та пошкодило авто поряд / Колаж 24 каналу

Журналісти 24 каналу намагаються зв’язатися з відповідними службами для коментаря, але ні у Київводоканалі, ані у ДСНС столиці наразі не відповідають.

Дивіться відео рекордного фонтанту на Березняках у Києві

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Зауважимо, що в столиці досить часто відбуваються прориви трубопроводів. Нещодавно такі випадки відбувалися на бульварі Дружби народів і у самісінькому історичному центрі столиці – Подолі.

Гейзер утворився на парковці поблизу супермаркету "Новус". За словами очевидців, струмінь води бив прямісінько з каналізаційного люка. У коментарях люди зазначають, що тут вже не вперше стається прорив.

Інцидент трапився посеред ночі. За словами очевидців, струмінь води бив на відстань у 10 метрів. Крім того, користувачі соцмереж пишуть, що струмінь води був такої сили, що сягав сусідньої Волоської вулиці. На щастя, прорвало трубу з холодною, а не з гарячою водою.