Глава фонду "Повернись живим" Тарас Чмут увійшов до Наглядової ради Агенції оборонних закупівель
- Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим", призначений до Наглядової ради Агенції оборонних закупівель за поданням міністра оборони Михайла Федорова.
- Основні завдання Наглядової ради включають визначення потреб фронту, забезпечення прозорості, ефективності закупівель та зниження цін через прозору конкуренцію.
Уряд 5 лютого за поданням міністра оборони Федорова призначив Тараса Чмута членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель. Він є керівником фонду "Повернись живим".
Про це повідомив Михайло Федоров.
Що відомо про призначення Тараса Чмута?
Тарас Чмут став представником Міністерства оборони в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель.
Разом із Федоровим вони уже обговорили ключові завдання, які Міноборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та Наглядової ради.
Зокрема, йшлося про:
- визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів,
- закупівлі лише того, що показує ефективність на полі бою, а також, що безпосередньо пов'язане з актуальними потребами та цілями війни,
- контроль якості та своєчасності постачання.
- скорочення затримки між оплатою і реальною поставкою,
- побудову гнучкої та динамічної системи закупівель, що може реагувати на інновації,
- зниження ціни завдяки прозорій конкуренції та боротьбі з корупцією.
Федоров зазначив, що призначення Тараса Чмута значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні.
Тарас Чмут – ефективний керівник, який, як очільник фонду "Повернись живим", побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони – від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель. Завдання Міноборони та АОЗ – зробити оборонні закупівлі максимально ефективними, прозорими й орієнтованими на результат на полі бою
– наголосив міністр оборони.
Останні призначення влади
4 лютого Олега Луговського призначили тимчасовим головою Служби зовнішньої розвідки України. Посада керівника СЗР залишається вакантною з 2 січня 2026 року після призначення Олега Іващенка начальником ГУР.
20 січня Зеленський призначив Олександра Кубракова своїм радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами. Кубраков обіймав посаду віцепрем'єр-міністра України з питань інфраструктури до 2024 року.
А за день до цього Павла Єлізарова було призначено заступником командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему "малої ППО".