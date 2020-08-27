"Нафтогаз" встановив ціну на природний газ для населення у вересні 2020 року на рівні 4,70 гривень за кубометр з ПДВ та без урахування вартості доставки. У порівнянні з серпнем ціна газу зросла на 1 460 гривень, тобто на 46%.

Крім того, "Нафтогаз" підвищує річну ціну на газ для населення. Про це йдеться на сайті компанії.

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У вересні кубометр газу коштуватиме 4,70 гривні без урахування вартості доставки. У порівнянні з серпнем це на 1 460 гривень або на 46% більше.

Щодо річної ціни, то у перші два тижні вересня її можна зафіксувати на рівні 4,73 гривні за кубічний метр з ПДВ, але без вартості розподілу. З 16 по 30 вересня вартість тарифу зросте до 5,24 гривень за кубометр.

Як змінювалась ціна на газ від початку року

У лютому українці заплатили за спожитий у березні газ за тарифом 5,86 гривні за кубометр, що на 15% дорожче, ніж у січні.

У квітні через кризу ціни впали на 15%, у травні – ще на 21%.

У червні вартість знизилась ще на 6%.

А в липні ціна зросла на 7%, у серпні ще на 9% – до 3,24 гривні за кубометр.

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