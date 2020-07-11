Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК "Укренерго" на 54,6%. Комісія мала розглядати варіант про підняття тарифу удвічі, однак від такої динаміки відмовилися.

Таке рішення комісія ухвалила, щоб забезпечити наявність грошей в "Укренерго" для погашення боргу перед виробником електроенергії з відновлювальних джерел – держпідприємством "Гарантований покупець". Про це повідомляє Інтерфакс – Україна.

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Як зросте тариф

НКРЕКП з 1 серпня збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%. Якщо раніше було 155,4 гривні за мегават-годину, то стане 240,23 гривні за мегават-годину.

При цьому проєкт рішення, який розглядали на засіданні, передбачав зростання тарифу в 2,1 рази – до 327,97 гривні за мегават-годину. Першою пропозицією НЕК було довести тариф до 604,51 гривні за мегават-годину. Можливість знизити тариф з'явилася завдяки планам НЕК взяти кредит у міжнародних фінансових організацій,, що дозволить знизити навантаження на споживачів і паралельно розрахуватися з боргами відповідно до підписаного меморандуму.

Глава регулятора Валерій Тарасюк повідомив, що "Укренерго" проведе додаткові переговори з МФО з метою збільшення обсягу залучених кредитних коштів.

Про те, що відбувається на ринку електроенергії та чому українці мають за це платити, радимо прочитати у матеріалі за посиланням.

Чи зросте ціна для населення

Раніше член НКРЕКП Дмитро Коваленко заявляв, що регулятор пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кіловат за годину. Мовляв, так сподіваються вирішити проблему з "зеленими" тарифами.

У плані було:

підвищити пільговий тариф за перші 100 кіловатів за годину електроенергії для населення з 90 копійок до 1,68 гривні за кіловат у годину. Це дозволить отримувати додатково 12 мільярдів гривень на рік;

протягом 2 – 5 років підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості. Однак водночас підтримати найвразливіші категорії споживачів. Це рішення дозволить додатково зібрати понад 38 мільярдів гривень.

У Нацкомісії спростували цю заяву, мовляв, були представлені лише можливі сценарії фінансового збалансування на ринку електричної енергії. Водночас прем'єр Денис Шмигаль запевняє, що уряд не планує піднімати тариф на електроенергію для населення у 2020 році. За його словами, це дуже важливе питання та воно перебуває на контролі у президента України Володимира Зеленського.