Одруження в кілька кліків: Мінцифри працює над шлюбом онлайн у Дії

Міністерство цифрової трансформації України докорінно змінить спосіб, у який українці можуть укладати шлюби. Вже зовсім скоро такі послуги можна буде отримати онлайн, що дозволить парам зробити це всього в кілька кліків.

Нова послуга стане логічним продовженням попередньої функції на порталі Дія, яка допомогла понад 26 500 парам подати заяву на одруження, обравши дату, формат та місце проведення церемонії, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Очільник Мінцифри розповів, скільки заробили українці на купівлі військових облігацій у Дії

Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з питань інновацій, освіти, науки та розвитку технологій України, а також міністр цифрової трансформації, представив цю нову послугу на заході Diia in Zurich. За його словами, наразі міністерство набирає бета-тестерів для онлайн-сервісу одруження в застосунку Дія.

Ця послуга буде особливо корисною для пар, які живуть на відстані, та військовослужбовців. Жодна інша країна не пропонує подібного досвіду одруження онлайн, що робить нашу ініціативу унікальним кейсом у світовому масштабі,

– наголосив Федоров.

Як це працюватиме?

У коментарі 24 Каналу в Мінцифри розповіли, що процес укладення шлюбу через Дію розроблений таким чином, щоб бути простим та ефективним.

Парам потрібно буде подати заяву на реєстрацію шлюбу через застосунок. Після цього система запропонує доступну дату для проведення церемонії, яка має бути не пізніше, ніж через п'ять днів після подачі заяви. В обрану дату працівник електронного РАЦСу з підрозділу, створеного Міністерством юстиції для надання цифрових послуг, проведе церемонію одруження за допомогою відеозв'язку. Після церемонії наречені засвідчать свій актовий запис про шлюб електронним підписом у застосунку Дія, а свідоцтво про шлюб згодом буде доступне серед цифрових документів.

Тестування послуги вже стартувало

, для тих, хто віддає перевагу фізичній копії свідоцтва, його можна замовити з доставкою Укрпоштою або забрати у визначеному відділенні.

Бета-версія онлайн-реєстрації шлюбу в Дії вже розпочалася. Цей тестовий період дає змогу українцям, які беруть участь у випробуванні послуги, офіційно реєструвати шлюб онлайн.

Після завершення бета-тестування всі повнолітні українці, які мають доступ до Дії, зможуть скористатися цією інноваційною послугою та одружитися онлайн.

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