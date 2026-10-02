Масштабная операция с участием девяти стран

Правоохранительные органы девяти стран провели масштабную операцию, в результате которой задержали трех ключевых участников хакерской группировки KillSec. Главным администратором и организатором преступных схем оказался 16-летний юноша. Силовики провели 8 обысков в Великобритании, Испании, Греции, Румынии. В ходе операции специалисты изъяли 5 серверов, веб-домены хакеров и более 110 терабайт похищенной информации, пишет Cyber Press.

Преступники специализировались на взломе облачных хранилищ и вымогательстве и требовали выкуп за неразглашение конфиденциальной информации,

– прокомментировали в европейском агентстве по сотрудничеству в сфере уголовной юстиции Eurojust.

Схема вымогательства и распределение ролей

Хакерская группа KillSec начала свою деятельность в 2024 году и успела совершить почти 1000 кибератак по всему миру. Преступники находили уязвимости в незащищенных облачных сервисах и похищали конфиденциальные файлы компаний.

Вместо обычного шифрования устройств группировка использовала тактику шантажа. Злоумышленники отправляли жертвам фрагменты похищенных данных в качестве доказательства и требовали деньги. Если компании отказывались платить, хакеры публиковали материалы в открытом доступе.

Подростки в мире взрослой киберпреступности

У группировки было четкое распределение функций между администратором, разработчиком, переговорщиком и сообщниками. Второму подозреваемому участнику недавно исполнилось 18 лет, то есть большинство преступлений он совершил, будучи несовершеннолетним.

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Хакеры скрывались под анонимными никами и общались через зашифрованные мессенджеры. Операцию координировали Европол и Евроюст при участии правоохранительных органов из США, Великобритании, Германии, Бельгии, Финляндии, Греции, Румынии, Испании и Швейцарии.

Сейчас следователи анализируют обнаруженные серверы и устройства, чтобы установить всех пострадавших и найти сообщников.

Этот случай показал, что современные цифровые технологии позволяют даже подросткам управлять масштабными преступными сетями. Специалисты по безопасности призывают компании усилить защиту облачных хранилищ и внедрить двухфакторную аутентификацию.