Масштабна операція дев'яти країн

Правоохоронці з дев'яти країн провели масштабну операцію, у результаті якої схопили трьох ключових учасників хакерського угруповання KillSec. Головним адміністратором та організатором злочинних схем виявився 16-річний юнак. Силовики провели 8 обшуків у Великій Британії, Іспанії, Греції та Румунії. Під час операції фахівці вилучили 5 серверів, веб-домени хакерів і понад 110 терабайтів викраденої інформації, пише Cyber Press.

Злочинці зосереджувалися на зламі хмарних сховищ і вимагали викуп за нерозголошення конфіденційної інформації,

– прокоментували у європейському агентстві з співробітництва у сфері кримінальної юстиції Eurojust.

Схема здирництва та розподіл ролей

Хакерська група KillSec розпочала діяльність у 2024 році та встигла здійснити майже 1000 кібератак по всьому світу. Злочинці знаходили уразливості у незахищених хмарних сервісах і викрадали конфіденційні файли компаній.

Замість звичайного зашифрування пристроїв угруповання використовувало тактику шантажу. Нападники надсилали жертвам фрагменти викрадених даних як доказ і вимагали гроші. Якщо компанії відмовлялися платити, хакери публікували матеріали у відкритому доступі.

Підлітки у дорослому кіберзлочинстві

Угруповання мало чіткий розподіл функцій між адміністратором, розробником, переговорником і спільниками. Другому підозрюваному учасникові нещодавно виповнилося 18 років, тобто більшість злочинів він скоїв неповнолітнім.

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Хакери ховалися під анонімними нікнеймами та спілкувалися через зашифровані месенджери. Операцію координували Європол та Євроюст за участю правоохоронців із США, Великої Британії, Німеччини, Бельгії, Фінляндії, Греції, Румунії, Іспанії та Швейцарії.

Зараз слідчі аналізують знайдені сервери й пристрої, щоб встановити всіх постраждалих і знайти спільників.

Цей випадок показав, що сучасні цифрові технології дозволяють навіть підліткам керувати масштабними злочинними мережами. Фахівці з безпеки закликають компанії посилити захист хмарних сховищ і запровадити двофакторну автентифікацію.