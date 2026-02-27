Новое изображение кометы 3I/ATLAS после ее сближения с Солнцем демонстрирует яркий шар света

Европейский космический аппарат JUICE, чьей основной целью является изучение ледяных спутников Юпитера, неожиданно стал автором одной из важнейших астрономических фотографий. Зонд сумел зафиксировать межзвездную комету 3I/ATLAS в критически важный момент ее путешествия. Это изображение раскрывает вид космического тела, которое прилетело к нам из-за пределов Солнечной системы.

Что скрывает новое изображение 3I/ATLAS?

На обнародованном снимке, сделанном камерой JANUS, комета 3I/ATLAS предстает как яркий объект яйцевидной формы, светящийся на фоне глубокого черного космоса и далеких звезд. От центральной части объекта вверх тянутся световые полосы, а специальные индикаторы на научных схемах указывают на направление к Солнцу и вектор скорости самого тела, пишет IFLScience.

Это космическое тело является чрезвычайно древним: оно сформировалось за миллиарды лет до появления нашего Солнца, а недавно впервые почувствовало на себе тепло нашей звезды.

Особая ценность этого кадра заключается во времени его создания. Фотографию сделали 6 ноября 2025 года – всего через неделю после того, как комета прошла перигелий, то есть точку максимального сближения с Солнцем, отмечает ESA. В этот момент 3I/ATLAS находилась на расстоянии около 210 миллионов километров от светила. Сам аппарат JUICE наблюдал за событием с выгодной позиции, находясь за 66 миллионов километров от кометы.

Хотя Европейское космическое агентство уже демонстрировало предыдущие навигационные снимки, новая работа камеры JANUS считается лучшим изображением этого объекта, сделанным за пределами околоземной орбиты.



Комета 3I/ATLAS / Фото ESA/Juice/JANUS

Однако это лишь верхушка айсберга, ведь аппарат собрал целый массив данных. Всего было сделано 120 снимков, а дополнительную информацию получили с помощью инфракрасного инструмента, ультрафиолетового спектрометра, субмиллиметрового прибора и специального датчика для фиксации нейтральных атомов.

Планы экстренно меняются

Эта научная кампания стала настоящей неожиданностью для команды миссии. Оливье Витасс, научный руководитель проекта в Европейском космическом агентстве, объяснил, что сейчас зонд находится в фазе перелета, во время которой существуют определенные тепловые ограничения из-за относительной близости к Солнцу.

Сначала планировалось, что научное оборудование будет оставаться выключенным до прибытия к Юпитеру, однако уникальность появления 3I/ATLAS заставила ученых пересмотреть планы и подготовить экстренную программу наблюдений.

Миссия JUICE

Основная миссия JUICE начнется только в 2030-х годах, когда аппарат достигнет системы Юпитера. Там он сосредоточится на изучении Ганимеда, Каллисто и Европы. Ученые предполагают, что под ледяной корой этих миров могут скрываться огромные жидкие океаны.

JUICE должен стать первым в истории аппаратом, который выйдет на орбиту Ганимеда – самого большого спутника в нашей системе и единственного, имеющего собственное магнитное поле. Пока же зонд продолжает свой путь, он использует каждую возможность, чтобы заглянуть в тайны вселенной, как это произошло со случайной встречей с межзвездной кометой.

Где находится комета 3I/ATLAS в феврале 2026 года?

Напомним, 3I/ATLAS была впервые замечена в июле 2025 года, и с тех пор она не перестает удивлять астрофизиков своими уникальными характеристиками. Это лишь третий известный науке межзвездный объект, который прошел сквозь нашу Солнечную систему, позволив изучить вещество, сформированное далеко за ее пределами.

Кроме своего происхождения, этот космический камень официально признан самой быстрой кометой среди всех когда-либо зафиксированных: ее скорость составляет более 209 000 километров в час. Исследования также подтвердили наличие на ее поверхности ледяных вулканов, что стало настоящей сенсацией для научного сообщества.



Старое фото 3I/ATLAS сделанное обсерваторией GEMINI в декабре 2025 года / Фото NSF NOIRLab

Особое внимание привлекло поведение объекта в конце 2025 года, пишет Popular Science. В декабре космическая обсерватория NASA SPHEREx зафиксировала резкий рост яркости 3I/ATLAS. Эта вспышка произошла примерно через два месяца после того, как комета прошла на минимальном расстоянии от Солнца в октябре.

Благодаря этому явлению исследователи смогли детально изучить химический состав комы – газовой оболочки вокруг ядра. К ранее обнаруженным углекислому газу, угарному газу и воде добавились органические молекулы, среди которых метан, метанол и даже цианид.

Астрофизик Кэри Лиссе объяснил, что в декабре 2025 года на комете происходило интенсивное извержение вещества в открытый космос. Даже водяной лед начал быстро превращаться в газ в условиях межпланетного пространства. Поскольку кометы примерно на треть состоят из водяного льда, этот процесс высвободил огромное количество углеродного материала, который миллиарды лет оставался заблокированным глубоко под поверхностью.



Hubble сделал это изображение 3I/ATLAS 21 июля 2025 года / Фото NASA, ESA

Интересным аспектом оказалась задержка процесса сублимации. Хотя пик солнечного излучения пришелся на октябрь, активное испарение началось только через два месяца. Ученый Фил Корнгут отметил, что комета длительное время путешествовала межзвездным пространством, подвергаясь воздействию мощных космических лучей. Это привело к формированию на ее поверхности прочной корки, обработанной радиацией. Солнечной энергии понадобилось время, чтобы проникнуть сквозь этот слой и прогреть древние льды, которые не контактировали с открытым космосом в течение миллиардов лет.

Сейчас 3I/ATLAS стремительно удаляется от Земли, возвращаясь в глубокий космос, чтобы в один момент покинуть пределы Солнечной системы и больше никогда не вернуться. Ученые успокаивают, что никакой опасности для нашей планеты объект не представляет, ведь он уже прошел ближайшую точку своей траектории и больше не вернется.



Траектория кометы на этом изображении обозначена белым цветом / Фото ЕКА

Хотя свет от кометы постепенно угасает, данные, полученные благодаря современным инструментам, будут анализироваться еще длительное время, раскрывая тайны формирования далеких звездных миров.

