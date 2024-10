iPhone 16 Pro Max

Емкость аккумулятора: 4 685 миллиампер-часов.

Скорость проводной зарядки: до 50% за 30 минут с помощью адаптера мощностью 20 ватт.

Хотя этот смартфон не является лидером выносливости в целом, он является таковым в экосистеме Apple. Если вы уже являетесь ее частью, то iPhone 16 Pro Max – это несомненный выбор. Это самый новый и самый мощный смартфон компании сегодня, поэтому если вы ищете устройство, который не только долго работает, но и легко справляется с требовательными задачами, это должен быть ваш выбор.

Реальная емкость аккумулятора в нем может показаться не впечатляющей, учитывая, что 5 000 миллиампер-часов сейчас является стандартом для телефонов на Android. Но будьте уверены, процессор A18 Pro достаточно эффективен, чтобы минимизировать потребление заряда аккумулятора и обеспечить длительное время работы.

Asus ROG Phone 8/8 Pro

Емкость аккумулятора: 5 500 миллиампер-часов.

Скорость проводной зарядки: 100% за 39 минут с адаптером мощностью 65 ватт.

Телефоны Asus ROG всегда были ориентированы на геймеров, но ROG Phone 8 выглядит и ощущается больше как обычное устройство. Это означает изящный дизайн, тонкий и легкий корпус, тонкие рамки, хорошие камеры, беспроводную зарядку и защиту по стандарту IP68.



Asus ROG Phone 8/8 Pro / Фото Asus

Смартфон оснащен мощным аккумулятором на 5 500 миллиампер-часов, высокоэффективным чипом Snapdragon 8 Gen 3, разъемом для наушников, отличной термоизоляцией, двумя портами USB-C для зарядки во время игр в горизонтальном режиме, а также скрытым светодиодным экраном на задней панели, который является действительно функциональным.

RedMagic 9S Pro

Емкость аккумулятора: 6 500 миллиампер-часов.

Скорость проводной зарядки: 100% за 35 минут с адаптером на 80 ватт.

Red Magic 9S Pro на шаг опережает Asus ROG Phone благодаря аккумулятору емкостью 6 500 миллиампер-часов, и является лидером этого списка. Но стоит учитывать, что это устройство создано для нишевого рынка.

Во-первых, он имеет фронтальную камеру под дисплеем, которая — как бы футуристично ни выглядел телефон — создает заметно худшие селфи-фото и видео. Во-вторых, устройство не имеет официального рейтинга IP68, поскольку встроенный вентилятор делает невозможным защиту от воды и пыли. Наконец, на задней панели нет телеобъектива, поэтому если вы делаете много портретных фотографий, вы будете разочарованы.



RedMagic 9S Pro / Фото RedMagic

В общем, покупать Red Magic 9S Pro стоит только в том случае, если вы планируете заниматься серьезными играми, хотите бесперебойную работу дисплея и не против жертв, на которые придется пойти ради этого.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Емкость аккумулятора: 5 000 миллиампер-часов.

Скорость проводной зарядки: до 65% за 30 минут с адаптером 45 ватт.

В Galaxy S24 Ultra используется специальная версия чипа Snapdragon 8 Gen 3, которая является более мощной и энергоэффективной, что позволяет ему получить преимущество над другими Android-смартфонами с такой же емкостью аккумулятора. Хотя сложные задачи требуют больше энергии, базовые задачи, такие как просмотр веб-страниц, потоковое видео и прокрутка социальных сетей, почти не тратят заряд аккумулятора.

Вы также можете значительно увеличить время автономной работы S24 Ultra, настроив режим энергосбережения, чтобы ограничить доступ к приложениям и главному экрану, оставив на нем только самые необходимые приложения. Эта функция может спасти вас, если у вас разрядился аккумулятор и вы не имеете доступа к розетке или адаптеру, но при этом хотите оставаться на связи.

Кроме того, вы также получаете флагманскую систему камер, стилус S Pen и титановый корпус.

Samsung Galaxy A16

Емкость аккумулятора: 5 000 миллиампер-часов.

Скорость проводной зарядки: 25 ватт.

Galaxy A16 – это предложение Samsung начального уровня на 2024 год. По своей цене смартфон предлагает слишком много. И дело не только в аккумуляторе емкостью 5000 миллиампер-часов, но и в том, что это первый бюджетный телефон компании, который поставляется с шестью годами основных обновлений Android. Это означает, что A16 будет получать обновления до октября 2030 года. Ни один другой телефон на Android по такой цене не поддерживается так долго.

Samsung также добавила класс защиты IP54 и более мощный процессор, увеличив размер дисплея до 6,7 дюйма. Учитывая, что вы, скорее всего, не будете выполнять на этом устройстве сложные задачи, 5000 миллиампер-часов более чем достаточно, чтобы проработать более дня. Это делает его идеальным выбором, если у вас ограниченный бюджет и вы заботитесь о долговечности.

Nothing Phone (2a) Plus

Емкость аккумулятора: 5 000 миллиампер-часов.

Скорость проводной зарядки: до 50% за 21 минуту с помощью адаптера мощностью 50 ватт.

Если вы ищете что-то доступное по цене, со всеми основными функциями и уникальной индивидуальностью, в отличие от других предложений в этой ценовой категории, Nothing Phone (2a) Plus – ваш вариант. Это облегченная версия Nothing Phone (2).



Nothing Phone (2a) Plus / Фото Nothing

Главной особенностью устройства является интерфейс Glyph Interface, где светодиоды на задней панели устройства можно запрограммировать так, чтобы они загорались, когда нужно, и функционировали как индикаторы важных уведомлений, сообщений от определенных контактов и прочее.

Glyph Interface разработан как функция, пытающаяся уменьшить время вашего пребывания на экране, но даже если вы не считаете его настолько полезным и не намерены им пользоваться, устройство все равно предлагает более чем достаточную ценность за свою цену.

OnePlus 12R

Емкость аккумулятора: 5 500 миллиампер-часов.

Скорость проводной зарядки: 100% за 26 мин с адаптером на 100 ватт.

Немного телефонов среднего класса могут претендовать на то, чтобы конкурировать с современными флагманами, но OnePlus 12R каким-то образом удается это делать. Аккумулятор емкостью 5 500 миллиампер-часов в сочетании с энергоэффективным чипом Snapdragon 8 Gen 2 позволяет ему работать дольше, чем некоторым более дорогим телефонам.

Устройство имеет класс защиты IP64 и стекло Gorilla Glass Victus 2 на передней панели. И если вы все еще не убеждены, он также поддерживает зарядку мощностью 100 ватт.