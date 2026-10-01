Вымышленные свидетели

Адвокат Стивен Д. Ааронс из штата Нью-Мексико представлял интересы Оскара Сандоваля, которого ранее признали виновным в убийстве жены. Стремясь подготовить безупречную апелляционную жалобу, юрист обратился за помощью к ChatGPT, поскольку слышал об использовании искусственного интеллекта врачами. Вместо качественного анализа материалов чат-бот сгенерировал текст с полностью вымышленными показаниями свидетелей, пишет 404 Media.

В поданном в суд документе появились показания от совершенно несуществующих людей. В частности, некий Денни Стентон якобы заявлял об угрозах в свой адрес, а Линда Стентон рассказывала об угрозе для своего мужа.

Другие вымышленные искусственным интеллектом лица описывали внешность и одежду нападавшего. Когда коллегия из пяти судей Верховного суда штата Нью-Мексико разоблачила подделку, адвокат объяснил свое поведение собственной глупостью и наивной надеждой получить идеальный документ.

Мне мало утешения от осознания того, что именно моя глупость собрала нас всех вместе в этот день,

– сказал адвокат Стивен Д. Ааронс во время слушаний.

Приговор адвокату

Судьи выразили возмущение такой халатностью юриста. Они напомнили, что галлюцинации искусственного интеллекта – общеизвестная проблема, о которой знают даже подростки и пенсионеры.

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Представители суда подчеркнули, что адвокат либо сознательно игнорировал правила, либо решил рискнуть судьбой клиента. При этом сам Ааронс признался, что даже не сообщил находящемуся в заключении клиенту о скандале, ограничившись лишь расплывчатыми заявлениями для его семьи о проблемах с документами.

По решению Верховного суда штата Нью-Мексико адвоката признали виновным в прямом неуважении к суду и отстранили от дела. Для защиты осужденного назначили государственного адвоката, а самого Ааронса временно лишили права выступать в суде и обязали уплатить 5 тысяч долларов штрафа в фонд защиты клиентов. Дело передали в дисциплинарную комиссию для дальнейшего расследования.