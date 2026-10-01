Вигадані свідки

Адвокат Стівен Д. Ааронс із штату Нью-Мексико представляв інтереси Оскара Сандоваля, якого раніше визнали винним у вбивстві дружини. Прагнучи підготувати бездоганну апеляційну скаргу, юрист звернувся за допомогою до ChatGPT, оскільки чув про використання штучного інтелекту лікарями. Замість якісного аналізу матеріалів чат-бот згенерував текст із повністю вигаданими показаннями свідків, пише 404 Media.

У поданому до суду документі з'явилися показання від абсолютно неіснуючих людей. Зокрема, якийсь Денні Стентон нібито заявляв про погрози на свою адресу, а Лінда Стентон розповідала про загрозу для її чоловіка.

Інші вигадані штучним інтелектом особи описували зовнішність та одяг нападника. Коли колегія з п'яти суддів Верховного суду штату Нью-Мексико викрила підробку, адвокат пояснив свою поведінку власною дурістю та наївним сподіванням отримати ідеальний документ.

Мені мало втіхи від усвідомлення того, що саме моя дурість зібрала нас усіх разом цього дня,

– сказав адвокат Стівен Д. Ааронс під час слухань.

Вирок для адвоката

Судді висловили обурення такою недбалістю юриста. Вони нагадали, що галюцинації штучного інтелекту є загальновідомою проблемою, про яку знають навіть підлітки та пенсіонери.

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Представники суду наголосили, що адвокат або свідомо ігнорував правила, або вирішив ризикнути долею клієнта. При цьому сам Ааронс зізнався, що навіть не повідомив ув'язненому клієнту про скандал, обмежившись лише невиразними заявами для його родини про проблеми із документами.

За рішенням Верховного суду штату Нью-Мексико адвоката визнали винним у прямій неповазі до суду та усунули від справи. Для захисту засудженого призначили державного адвоката, а самого Ааронса тимчасово позбавили права виступати в суді та зобов'язали сплатити 5 тисяч доларів штрафу до фонду захисту клієнтів. Справу передали до дисциплінарної комісії для подальшого розслідування.