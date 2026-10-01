Новые AirPods 5 получили оценку ремонтопригодности в 2 балла из 10 от специалистов iFixit. На первый взгляд это очень низкий результат, однако для наушников Apple он означает заметный прогресс. Предыдущие поколения AirPods на протяжении примерно десяти лет стабильно получали нулевые оценки. Об этом пишет Digitaltrends.

Что изменилось в конструкции AirPods 5?

Главной проблемой старых моделей были аккумуляторы, спрятанные внутри герметичного корпуса. Чтобы добраться до батареи, во время ремонта приходилось фактически разрушать корпус. Из-за этого замена аккумулятора часто была настолько сложной, что практичнее было заменить весь наушник.

В AirPods 5 Apple использовала другой подход. Аккумулятор наушника теперь удерживается с помощью двух клейких полосок, которые можно снять. Благодаря этому аккумулятор можно извлечь из корпуса без его полного разрушения.

Это не означает, что наушники стали простыми в ремонте. Разборка все равно требует осторожности. Например, чрезмерный нагрев в районе ножки наушника может повредить пластик. В то же время нагрев корпуса динамика до более низкой температуры позволяет отделить его без серьезных повреждений. Интересно, что для размягчения клея не обязательно использовать профессиональное оборудование. По данным iFixit, в процессе разборки достаточно даже обычного бытового фена, если использовать его на низкой температуре. После этого аккумулятор можно извлечь с помощью зажима.

Почему аккумуляторы все равно нельзя просто поменять местами?

Несмотря на более продуманную конструкцию, Apple оставила еще одно ограничение. Аккумуляторы левого и правого наушников не являются взаимозаменяемыми. Причина заключается в особенностях конструкции. У аккумуляторов разная полярность, а контактные выступы расположены по-разному. Поэтому просто взять аккумулятор из одного наушника и установить его в другой не получится.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Впрочем, именно возможность физически добраться до аккумулятора без полного разрушения наушника является главным изменением по сравнению с предыдущими поколениями.

Почему зарядный чехол остался практически неремонтопригодным?

Если сами наушники сделали небольшой шаг в сторону ремонтопригодности, то зарядный футляр практически не изменился в этом плане.

Чтобы открыть корпус футляра, приходится прибегать к разрушающей разборке – поддевать и разрезать пластик. В результате корпус может получить повреждения уже на этапе доступа к внутренним компонентам.

Ситуацию усугубляет способ крепления деталей. Вместо обычных винтов Apple использует пластиковые соединения, которые фактически приварены путем плавления материала. Они не рассчитаны на простой демонтаж во время ремонта.

Из-за этого замена аккумулятора в чехле превращается в сложную процедуру, в ходе которой устройство приходится буквально разбирать с разрушением части конструкции. Именно зарядный чехол в значительной степени объясняет общий результат AirPods 5 – 2 балла из 10. Наушники получили конструктивные улучшения, тогда как чехол по-прежнему гораздо больше ориентирован на замену устройства, чем на его ремонт.

Можно ли считать оценку 2 из 10 прогрессом?

С технической точки зрения оценка 2 из 10 остается очень низкой. AirPods 5 не стали устройством, которое легко самостоятельно отремонтировать дома. Дополнительной проблемой является отсутствие официальных руководств по ремонту и доступных запасных частей. То есть даже если пользователь физически может добраться до аккумулятора, это не означает, что Apple создала полноценные условия для его самостоятельной замены.

Это особенно важно для беспроводных наушников, поскольку аккумуляторы неизбежно теряют емкость по мере использования. Когда батарея начинает работать значительно меньше, возможность ее замены без полного разрушения наушника становится принципиально важной.

В то же время AirPods 5 действительно прерывают многолетнюю тенденцию. Предыдущие модели получали нулевые оценки ремонтопригодности, а новая конструкция позволяет хотя бы физически заменить аккумулятор наушника без полного разрушения корпуса. Поэтому 2 балла из 10 в случае AirPods 5 означают не то, что Apple сделала свои наушники по-настоящему ремонтопригодными. Скорее, компания впервые за долгое время поднялась выше абсолютного нуля.

До полноценного подхода, при котором пользователи могли бы легко заменять аккумуляторы и другие компоненты, AirPods 5 все еще далеко. Однако изменение конструкции самих наушников показывает, что даже в рамках очень компактного корпуса можно сделать ремонт менее разрушительным. Первоисточником оценки и результатов разборки является iFixit, специалисты которого исследуют ремонтопригодность электроники. Именно их анализ конструкции AirPods 5 показал разницу между наушниками и зарядным чехлом.

Итак, Apple пока не присоединилась к полноценному движению за право на ремонт. Но AirPods 5 стали первым поколением в линейке, которому удалось преодолеть многолетний результат в ноль баллов.