Нові AirPods 5 отримали оцінку ремонтопридатності 2 бали з 10 від фахівців iFixit. На перший погляд це дуже низький результат, однак для навушників Apple він означає помітний прогрес. Попередні покоління AirPods протягом приблизно десяти років стабільно отримували нульові оцінки. Про це пише Digitaltrends.

Що змінилося в конструкції AirPods 5?

Головною проблемою старих моделей були акумулятори, заховані всередині герметичного корпусу. Щоб дістатися до батареї, під час ремонту доводилося фактично руйнувати корпус. Через це заміна акумулятора часто була настільки складною, що практичніше було замінити весь навушник.

У AirPods 5 Apple використала інший підхід. Акумулятор навушника тепер утримується за допомогою двох клейких смужок, які можна зняти. Завдяки цьому батарею можна витягнути з корпусу без його повного руйнування.

Це не означає, що навушники стали простими для ремонту. Розбирання все одно потребує обережності. Наприклад, надмірне нагрівання біля ніжки навушника може пошкодити пластик. Водночас нагрівання корпусу динаміка до нижчої температури дозволяє відокремити його без серйозних пошкоджень. Цікаво, що для розм'якшення клею не обов'язково використовувати професійне обладнання. За даними iFixit, у процесі розбирання достатньо навіть звичайного побутового фена, якщо використовувати його на низькій температурі. Після цього акумулятор можна витягнути за допомогою затискача.

Чому акумулятори все одно не можна просто переставити місцями?

Попри більш продуману конструкцію, Apple залишила ще одне обмеження. Акумулятори лівого та правого навушників не є взаємозамінними. Причина полягає в особливостях конструкції. У батарей різна полярність, а контактні виступи розташовані по-різному. Тому просто взяти акумулятор з одного навушника та встановити його в інший не вийде.

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Втім, саме можливість фізично дістатися до батареї без повного знищення навушника є головною зміною порівняно з попередніми поколіннями.

Чому зарядний футляр залишився майже неремонтопридатним?

Якщо самі навушники зробили невеликий крок у бік ремонтопридатності, то зарядний футляр практично не змінився в цьому плані.

Щоб відкрити корпус футляра, потрібно застосовувати руйнівне розбирання – підважувати та розрізати пластик. У результаті корпус може отримати пошкодження вже на етапі доступу до внутрішніх компонентів.

Ситуацію погіршує спосіб кріплення деталей. Замість звичайних гвинтів Apple використовує пластикові з'єднання, які фактично приварені шляхом плавлення матеріалу. Вони не розраховані на просте демонтування під час ремонту.

Через це заміна акумулятора у футлярі перетворюється на складну процедуру, під час якої пристрій доводиться буквально розбирати з руйнуванням частини конструкції. Саме зарядний футляр значною мірою пояснює загальний результат AirPods 5 у 2 бали з 10. Навушники отримали конструктивне покращення, тоді як футляр досі значно більше орієнтований на заміну пристрою, ніж на його ремонт.

Чи можна вважати оцінку 2 з 10 прогресом?

З технічної точки зору оцінка 2 з 10 залишається дуже низькою. AirPods 5 не перетворилися на пристрій, який легко самостійно ремонтувати вдома. Додатковою проблемою є відсутність офіційних посібників з ремонту та доступних запасних деталей. Тобто навіть якщо користувач фізично може дістатися до акумулятора, це не означає, що Apple створила повноцінні умови для його самостійної заміни.

Це особливо важливо для бездротових навушників, оскільки акумулятори неминуче втрачають ємність у міру використання. Коли батарея починає працювати значно менше, можливість її заміни без повного знищення навушника стає принципово важливою.

Водночас AirPods 5 справді переривають багаторічну тенденцію. Попередні моделі отримували нульові оцінки ремонтопридатності, а нова конструкція дозволяє хоча б фізично замінити акумулятор навушника без повного знищення корпусу. Тому 2 бали з 10 у випадку AirPods 5 означають не те, що Apple зробила свої навушники по-справжньому ремонтопридатними. Швидше, компанія вперше за тривалий час піднялася вище абсолютного нуля.

До повноцінного підходу, за якого користувачі могли б легко замінювати акумулятори та інші компоненти, AirPods 5 все ще далеко. Однак зміна конструкції самих навушників показує, що навіть у межах дуже компактного корпусу можна зробити ремонт менш руйнівним. Першоджерелом оцінки та результатів розбирання є iFixit, фахівці якого досліджують ремонтопридатність електроніки. Саме їхній аналіз конструкції AirPods 5 показав різницю між навушниками та зарядним футляром.

Отже, Apple поки не приєдналася до повноцінного руху за право на ремонт. Але AirPods 5 стали першим поколінням у лінійці, яке змогло подолати багаторічний результат у нуль балів.