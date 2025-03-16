В наушниках AirPods появится функция живого перевода речи на ходу
- Apple планирует добавить функцию живого перевода в наушники AirPods, которая позволит выполнять перевод языков в режиме реального времени.
- Функция будет частью обновления AirPods в 2025 году вместе с iOS 19, а подобная функция уже реализована в мобильном приложении Translate на iPhone.
Компания Apple работает над обновлением своих беспроводных наушников AirPods, которое позволит им выполнять живой перевод языков в режиме реального времени. Если все пойдет по плану, то функция заработает уже в этом году.
Функция перевода будет частью программного обновления AirPods, которое выйдет в 2025 году вместе с iOS 19 – новой версией операционной системы Apple, рассказывает 24 Каналыл со ссылкой на Bloomberg.
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Как это будет работать?
Функция будет работать следующим образом: если кто-то говорит на японском или другом языке, iPhone будет переводить сказанное и передавать содержание в наушники AirPods на английском или другом выбранном языке.
В ответ, когда пользователь будет говорить на своем языке, iPhone будет переводить его для собеседника.
Apple пока не предоставила официальных комментариев относительно этой функции.
Подобную функцию Apple уже реализовала в мобильном приложении Translate, которое появилось на iPhone в 2020 году. Оно позволяет вводить или произносить текст для перевода, а также использовать камеру для распознавания текстов на иностранном языке.
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Тем временем конкуренты Apple, в частности Google, предлагают живой перевод в своих наушниках Pixel Buds уже несколько лет. Поэтому внедрение такой технологии в AirPods может стать ответом компании на достижения конкурентов в этой сфере.