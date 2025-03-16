В наушниках AirPods появится функция живого перевода речи на ходу

Компания Apple работает над обновлением своих беспроводных наушников AirPods, которое позволит им выполнять живой перевод языков в режиме реального времени. Если все пойдет по плану, то функция заработает уже в этом году.

Функция перевода будет частью программного обновления AirPods, которое выйдет в 2025 году вместе с iOS 19 – новой версией операционной системы Apple, рассказывает 24 Каналыл со ссылкой на Bloomberg.

А тем временем Apple готовит серьезные изменения в интерфейсе большинства своих операционных систем

Как это будет работать?

Функция будет работать следующим образом: если кто-то говорит на японском или другом языке, iPhone будет переводить сказанное и передавать содержание в наушники AirPods на английском или другом выбранном языке.

В ответ, когда пользователь будет говорить на своем языке, iPhone будет переводить его для собеседника.

Apple пока не предоставила официальных комментариев относительно этой функции.

Подобную функцию Apple уже реализовала в мобильном приложении Translate, которое появилось на iPhone в 2020 году. Оно позволяет вводить или произносить текст для перевода, а также использовать камеру для распознавания текстов на иностранном языке.

Напомним, что недавно Apple представила обновленные MacBook Air на базе чипа M4 . Новые MacBook Air стоят от 999 долларов, имеют до 18 часов автономной работы и мощный 10-ядерный процессор, а продажи стартовали с 12 марта.

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Тем временем конкуренты Apple, в частности Google, предлагают живой перевод в своих наушниках Pixel Buds уже несколько лет. Поэтому внедрение такой технологии в AirPods может стать ответом компании на достижения конкурентов в этой сфере.