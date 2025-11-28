Alibaba Group представила свой первый потребительский гаджет – умные очки, работающие на AI-моделях Qwen. Компания рассматривает запуск новой линейки как часть стратегической перестройки и переход к бизнесу, ориентированного на искусственный интеллект. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

Смотрите также Трамп хочет самый большой ИИ-суперкомпьютер в мире – эти две компании его построят

Что известно о новых AI-очках от Alibaba?

На прошлой неделе Alibaba запустила обновленное приложение Qwen, которое объединило различные сервисы искусственного интеллекта в одной платформе и уже собрало более 10 миллионов пользователей. По словам CEO Эдди Ву, сервис демонстрирует "исключительное удержание аудитории".

Очки Quark входят в более широкую экосистему, в которую также интегрированы Qwen-модели в десктопный браузер Quark. Теперь Alibaba расширяет присутствие бренда еще и в категории носимых устройств.

Как пишет Bloomberg, линейка состоит из двух моделей. Флагманские Quark S1 оснащены прозрачными micro-OLED-дисплеями и стоят от 3 799 юаней (примерно 537 долларов). Базовая версия Quark G1 без дисплеев доступна за 1 899 юаней. Обе модели работают на платформе Snapdragon AR1 от Qualcomm, которая создана специально для AR-очков и имеет отдельные блоки для обработки AI-задач.

Продажи S1 уже стартовали на Tmall, JD.com, Douyin и в более 600 магазинах в 82 городах Китая. Международные версии должны появиться в следующем году, в частности на AliExpress.

Сегмент AI-очков в Китае активно развивается: по данным IDC, за год до сентября поставки достигли 1,6 млн устройств, а с учетом моделей со встроенными дисплеями – более 2 млн. Примерно треть рынка контролирует Xiaomi. Аналитики ожидают, что появление Alibaba усилит конкуренцию: исследовательница IDC Софи Пан отмечает, что выход компании "безусловно изменит динамику рынка".

На глобальном уровне интерес к категории растет также благодаря более функциональным моделям. Например, Meta недавно представила Meta недавно представила Ray-Ban Display за 799 долларов с экраном и браслетом для управления жестами. Устройство получилось габаритным и дорогим, но задает новое направление развития.

Очки Quark S1 получили полупрозрачные дисплеи, которые накладывают информацию поверх реального окружения. Среди других возможностей – камеры, микрофоны с костной проводимостью и сменные батареи на 24 часа использования. Устройства также взаимодействуют с экосистемой Alibaba: маркетплейсом Taobao, сервисом бронирования Fliggy, Alipay и музыкальными платформами NetEase Cloud Music и QQ Music.

Почему США считает, что Alibaba может оказывать техподдержку китайским военным?

Согласно документам национальной безопасности Белого дома, которые ссылаются на разведывательные данные, китайский технологический гигант Alibaba предоставляет техническую поддержку для "операций" Народно-освободительной армии Китая (НОАК) против целей в Соединенных Штатах.

Хотя в служебной записке не уточняется, какие именно объекты НОАК якобы атакует в США, ранее Офис директора национальной разведки США сообщал, что Китай способен скомпрометировать американскую инфраструктуру, используя эти возможности в случае конфликта. В мартовской оценке угроз говорилось, что китайские киберкампании, включая беспрецедентное проникновение в телекоммуникационные сети США под названием Salt Typhoon, демонстрируют "растущую широту и глубину" возможностей КНР. Один из американских чиновников подчеркнул, что администрация "очень серьезно относится к этим угрозам и работает круглосуточно, чтобы смягчить текущие и потенциальные риски и последствия [кибер] вторжений, которые используют непроверенных поставщиков".