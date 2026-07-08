Как беспилотные платформы Lancer проявили себя на фронте

Американская компания Forterra раскрыла данные о масштабном развертывании своих беспилотных транспортных средств, которые уже более девяти месяцев выполняют боевые задачи в Украине. Более 100 автономных вездеходов задействованы в логистических операциях и эвакуации раненых, что на сегодняшний день является крупнейшим подобным развертыванием со стороны любой американской оборонной технологической компании, пишет издание TechCrunch, которое пообщалось с разработчиками.

Я считаю, что это верно для любой созданной оборонной технологии – пока вы не столкнетесь с реалиями боя, вы просто не будете знать,

– прокомментировал директор по развитию компании Forterra и бывший офицер морской пехоты США Скотт Сандерс.

Потребность в наземной автономии возникла из-за кардинального изменения динамики боя. Поскольку небо переполнено разведывательными и ударными дронами, на передовой фактически не осталось мест, где можно было бы безопасно передвигаться на обычном транспорте.

Постоянный надзор с воздуха превратил логистику в смертельную лотерею, где любая попытка подвезти боеприпасы или забрать раненых делает солдат мишенями.

Спрятаться негде. Вы становитесь очень, очень уязвимыми для атак FPV-дронов, других беспилотников, сбрасывающих боеприпасы, артиллерии и минометов – всего спектра средств, которыми они располагают,

– добавил сержант-майор Кори Уилкенс, возглавляющий программу разработки автономных транспортных средств в армии США.

Проект финансируется за счет оборонного бюджета США. Он является частью более широких усилий по трансформации американских вооруженных сил посредством поддержки украинского сопротивления. Работа беспилотников Lancer от Forterra существенно отличается от отечественных украинских разработок.

Большинство украинских беспилотных наземных платформ работает на аккумуляторах и способно перевозить до 250 килограммов груза. В свою очередь, американские машины Lancer, построенные на базе коммерческих вездеходов Polaris, оснащены двигателями внутреннего сгорания. Это позволяет им транспортировать до 750 килограммов груза, что делает их значительно мощнее и универсальнее в условиях длительных миссий.



Forterra Lancer после уничтожения / Фото Forterra

Результаты в цифрах и вызовы реального боя

Статистика применения этих машин впечатляет. С момента прибытия в Украину в октябре 2025 года вездеходы преодолели более 4023 километров в ходе выполнения свыше 1100 миссий. За это время они перевезли в общей сложности более 352 641 килограмма грузов и осуществили 52 успешные эвакуации раненых.

По словам украинских военных, работающих с этой техникой, возможность автоматизированной доставки боеприпасов и поддержки обороны имеет критически важное значение для выживания подразделений, рассказывают журналисты.

Однако путь к эффективному использованию не был безоблачным. Изначально техника Forterra казалась слишком адаптированной под стандарты армии США и не совсем соответствовала суровым украинским реалиям. Ситуацию изменила полевая модификация: на машины установили антенны спутникового интернета Starlink, что кардинально повысило их ценность и надежность связи.

Компания также извлекла важные уроки по противодействию средствам радиоэлектронной борьбы, маневрированию в глубоком болоте и дистанционному обновлению программного обеспечения.

Несмотря на значительный уровень автономности, в зонах активных боевых действий украинские операторы преимущественно используют дистанционное управление. Это обусловлено двумя факторами:

Во-первых, машины слишком ценны, чтобы рисковать ими из-за ошибок алгоритмов.

Во-вторых, современные системы искусственного интеллекта до сих пор не способны адекватно идентифицировать угрозы со стороны вражеских сил в реальном времени и реагировать на них так, как это сделал бы человек.

Экономика войны и будущее ИИ на гусеницах

Одной из главных просьб украинской стороны к разработчикам является удешевление платформ. Несмотря на то, что Lancer использует серийные цепочки поставок Polaris, стоимость каждой единицы остается высокой. В условиях войны на изнурение потеря техники неизбежна – часть машин уже уничтожена или оставлена на поле боя после того, как они застряли на сложном рельефе.

Компания Forterra, привлекшая более 500 миллионов долларов венчурных инвестиций, сейчас работает над интеграцией алгоритмов беспилотного вождения с новыми моделями генеративного искусственного интеллекта. Это должно научить машины действовать в нестандартных ситуациях, например, самостоятельно прокладывать путь через минное поле или реагировать на внезапное появление противника.