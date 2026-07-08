Як безпілотні платформи Lancer показали себе на фронті

Американська компанія Forterra розкрила дані про масштабне розгортання своїх безпілотних транспортних засобів, які вже понад дев'ять місяців виконують бойові завдання в Україні. Понад 100 автономних всюдиходів залучили до логістичних операцій та евакуації поранених, що на сьогодні є найбільшим подібним розгортанням з боку будь-якої американської оборонної технологічної компанії, пише видання TechCrunch, яке поговорило з розробниками.

Я вважаю це правдою для кожної створеної оборонної технології – доки ви не зіткнетеся з реаліями бою, ви просто не будете знати,

– прокоментував директор зі зростання компанії Forterra та колишній офіцер морської піхоти США Скотт Сандерс.

Потреба в наземній автономії виникла через критичну зміну динаміки бою. Оскільки небо насичене розвідувальними та ударними дронами, на передовій фактично не залишилося місць, де можна було б безпечно пересуватися на звичайному транспорті.

Постійний нагляд зверху перетворив логістику на смертельну лотерею, де будь-яка спроба підвезти боєприпаси або забрати поранених робить солдатів мішенями.

Сховатися ніде. Ви стаєте дуже, дуже вразливими для атак FPV-дронів, інших безпілотників, що скидають боєприпаси, артилерії та мінометів – усього спектра засобів, які вони мають,

– додав сержант-майор Корі Вілкенс, який очолює програму розробки автономних транспортних засобів в армії США.

Проєкт фінансують за рахунок оборонного бюджету США. Він є частиною ширших зусиль з трансформації американських збройних сил через підтримку українського спротиву. Робота безпілотників Lancer від Forterra суттєво відрізняється від вітчизняних українських розробок.

Більшість українських безпілотних наземних платформ працює на акумуляторах і здатна перевозити до 250 кілограмів вантажу. Натомість американські машини Lancer, побудовані на базі комерційних всюдиходів Polaris, оснащені двигунами внутрішнього згоряння. Це дозволяє їм транспортувати до 750 кілограмів вантажу, що робить їх значно потужнішими та універсальнішими в умовах тривалих місій.



Forterra Lancer після знищення / Фото Forterra

Результати в цифрах та виклики реального бою

Статистика застосування цих машин вражає. З моменту прибуття до України в жовтні 2025 року всюдиходи подолали понад 4023 кілометри під час виконання понад 1100 місій. За цей час вони перевезли сукупно понад 352 641 кілограм вантажів і здійснили 52 успішні евакуації поранених.

За словами українських військових, які працюють з цією технікою, можливість автоматизованого підвезення боєприпасів та підтримки оборони є критично важливою для виживання підрозділів, розповідають журналісти.

Проте шлях до ефективного використання не був безхмарним. Спочатку техніка Forterra здавалася надто адаптованою під стандарти армії США і не зовсім відповідала суворим українським реаліям. Ситуацію змінила польова модифікація: на машини встановили антени супутникового інтернету Starlink, що кардинально підвищило їхню цінність і надійність зв'язку.

Компанія також винесла важливі уроки щодо протидії засобам радіоелектронної боротьби, маневрування в глибокому болоті та дистанційного оновлення програмного забезпечення.

Попри значний рівень автономності, у зонах активних бойових дій українські оператори переважно використовують телекерування. Це зумовлено двома факторами:

По-перше, машини надто цінні, щоб ризикувати ними через помилки алгоритмів.

По-друге, сучасні системи штучного інтелекту все ще не здатні адекватно ідентифікувати загрози від ворожих сил у реальному часі та реагувати на них так, як це зробила б людина.

Економіка війни та майбутнє ШІ на гусеницях

Одним із головних прохань української сторони до розробників є здешевлення платформ. Попри те, що Lancer використовує серійні ланцюжки постачання Polaris, вартість кожної одиниці залишається високою. В умовах війни на виснаження втрата техніки є неминучою – частину машин уже знищили або залишили на полі бою після того, як вони застрягли у складному рельєфі.

Компанія Forterra, яка залучила понад 500 мільйонів доларів венчурних інвестицій, зараз працює над інтеграцією алгоритмів безпілотного водіння з новими моделями генеративного штучного інтелекту. Це має навчити машини діяти в нестандартних ситуаціях, наприклад, самостійно прокладати шлях крізь мінне поле або реагувати на раптову появу противника.