Использование вспышки камеры как фонарика стало стандартом для Android и iPhone еще много лет назад. В то же время производители почти никогда не указывают характеристики фонарика в спецификациях, ведь для большинства покупателей это второстепенная функция. Об этом пишет BGR.

Чем отличаются фонарики в обычных и защищенных Android-смартфонах?

Условно Android-смартфоны можно разделить на две категории по возможностям фонарика. К первой относятся массовые модели – флагманы вроде Samsung Galaxy S25 или Google Pixel 10, средний класс и бюджетные устройства, а также складные смартфоны. Их фонарик обычно имеет яркость в пределах нескольких десятков люменов и подходит для бытовых задач.

Вторая категория – защищенные Android-смартфоны. Они значительно толще, имеют большие аккумуляторы и отдельные мощные фонари на задней панели, которые иногда называют кемпинговыми. Такие устройства создают китайские бренды, в частности 8849, Unihertz, Oukitel и Ulefone. Яркость их фонарей может достигать сотен или даже более тысячи люменов, что уже приближается к полноценным ручным фонарям.

Какая яркость у обычных Android-смартфонов?

Поскольку фонарик является побочным эффектом использования вспышки камеры, производители не измеряют его официально. Однако сторонние компании периодически проводят тесты. По данным ритейлера Petzl по состоянию на октябрь 2025 года, флагманские Samsung Galaxy серий S и Z выдают примерно 40–60 люменов, а модели Galaxy A – около 40–50 люменов.

Для сравнения, iPhone обеспечивают примерно 30–40 люменов. Также пользователи на форумах отмечают, что некоторые модели OnePlus имеют субъективно более яркий фонарик, чем флагманы Samsung и Apple, хотя точные замеры не приводятся. В любом случае стоит проверять настройки системы, ведь в некоторых смартфонах можно вручную повысить уровень яркости фонарика.

Какие Android-смартфоны имеют самый мощный фонарик?

Если нужен смартфон для работы в сложных условиях, походов или аварийных ситуаций, защищенные модели выглядят значительно привлекательнее. По состоянию на начало 2026 года среди самых ярких Android-смартфонов можно выделить такие:

Oukitel WP100Titan 5G – Android 14, фонарик до 1 200 люменов, проектор 100 люменов и аккумулятор 33 000 мА-ч

Unihertz Tank 3 Pro – Android 14, фонарик до 1 200 люменов, DLP-проектор и батарея 23 800 мА-ч

Oukitel WP56 5G – Android 15, фонарик до 1 000 люменов и аккумулятор 16 000 мА-ч

Oukitel WP58 Pro 5G – Android 15, двойной фонарик до 1 000 люменов и батарея 10 000 мА-ч

Unihertz Golden Eye – Android 12, фонарик до 980 люменов

Ulefone RugKing – Android 15, фонарик 126 люменов и аккумулятор 9 600 мА-ч

Выбор зависит от приоритетов: цены, автономности, актуальности Android или дополнительных функций вроде проектора или режима павербанка.