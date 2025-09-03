Какие последствия ждут технологического гиганта?

Министерство юстиции США, которое инициировало разбирательство еще в 2020 году, настаивало на радикальных мерах. Главным требованием была продажа браузера Chrome, а в случае неэффективности этого шага ведомство собиралось требовать отделения операционной системы Android. По мнению истцов, именно эти активы позволяли Google удерживать незаконную монополию. Однако окружной судья отклонил эти требования, отметив, что компания не использовала Chrome и Android для незаконного ограничения конкуренции. Таким образом, Google сохраняет контроль над своими ключевыми продуктами, пишет 24 Канал.

Смотрите также Google заплатит аргентинцу, которого случайно сфотографировали обнаженным во дворе

Кроме того, суд разрешил Google и в дальнейшем заключать соглашения с такими компаниями, как Apple и Mozilla (разработчик Firefox), чтобы ее поисковая система, браузер и продукты на основе искусственного интеллекта были установлены по умолчанию у пользователей. Суд признал, что запрет таких соглашений нанес бы значительный, а в некоторых случаях и сокрушительный вред как потребителям, так и партнерам Google.

В то же время компании запретили заключать эксклюзивные контракты, которые препятствуют установке поисковых систем от других провайдеров на устройствах. Это означает, что производители смартфонов и других гаджетов смогут предлагать пользователям альтернативные поисковые системы наряду с Google.

Еще одним изменением, которое, вероятно, является наиболее значимым, стало требование делиться данными с конкурентами. Суд обязал Google предоставлять "квалифицированным конкурентам" доступ к определенным данным поискового индекса и информации о взаимодействии пользователей с поиском. Важно, что это не касается рекламных данных.

Цель этого шага весьма странная – дать другим компаниям возможность улучшить качество своих поисковых алгоритмов и рекламных систем, чтобы эффективнее конкурировать с Google, пока они разрабатывают собственные технологии. То есть фактически компания должна даром поделиться своими наработками с конкурентами, которые за 20 лет не смогли достичь того же, чего достиг Google, чтобы эти конкуренты могли лучше соревноваться.

Суд подчеркнул, что такой обмен данными лишит Google плодов ее антиконкурентных действий и будет способствовать развитию здоровой конкуренции на рынке. Для контроля за выполнением этого решения будет создан специальный "Технический комитет", который будет работать в течение шести лет.

Что говорит Google?

Представители Google заявили, что планируют обжаловать первоначальное решение о признании компании монополистом. В своем заявлении они отметили, что с появлением искусственного интеллекта индустрия сильно изменилась, предоставив людям множество новых способов поиска информации. По их мнению, это свидетельствует о высокой конкуренции на рынке.

Кроме того, компания выразила обеспокоенность относительно того, как требование об обмене данными может повлиять на конфиденциальность пользователей, а также заявила, что внимательно изучает решение суда, чтобы найти другие пути выхода из ситуации.

В то же время в Google положительно оценили тот факт, что суд не настоял на продаже Chrome и Android, поскольку это нанесло бы ущерб потребителям и партнерам.