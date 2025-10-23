Новый фреймворк AppMigrationKit, замечен в бета-версии iOS/iPadOS 26.1, позволяет разработчикам добавлять в свои приложения поддержку переноса данных при переходе с iPhone на Android. Это могут быть настройки, сохранения игр или офлайн-файлы, которые ранее терялись при смене устройства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digital Trends

Смотрите также Идеальные селфи: эксперты назвали смартфон с лучшей фронтальной камерой на рынке

Как будет работать AppMigrationKit и что он меняет?

Чтобы функция работала, разработчики должны самостоятельно интегрировать этот инструмент в свои приложения. Если они это сделают, пользователи смогут забрать с собой больше данных при изменении системы. AppMigrationKit дополняет уже имеющийся инструмент Move to iOS, но делает миграцию между платформами двусторонней.

Как сообщает 9to5mac, Apple также тестирует новую функцию "Transfer to Android" непосредственно в настройках iPhone. Она позволяет переносить данные напрямую без сторонних приложений. Параллельно Google готовит аналогичную функцию "Transfer to iPhone", которая начнет работать с передачей eSIM и впоследствии охватит другие типы данных.

Пока что AppMigrationKit доступен только разработчикам и находится на этапе тестирования, поэтому дата его полноценного запуска неизвестна. Но внедрение этого фреймворка станет большим шагом к тому, чтобы переход между iOS и Android наконец перестал быть сложным и рискованным процессом.

Какую новую функцию Apple добавит для тех, кому не понравился новый дизайн iOS?

Apple представила новую опцию для пользователей iPhone, iPad и Mac, которая позволяет менять вид интерфейса Liquid Glass. В свежей бета-версии iOS 26.1, iPadOS 26.1 и macOS 26.1 появился переключатель между двумя режимами – Clear и Tinted, что позволяет сделать элементы интерфейса менее прозрачными и более удобными для восприятия.

Настройки можно найти в меню "Display & Brightness" (для iPhone и iPad) или "Appearance" в системных параметрах Mac. Компания объяснила, что получила много обращений от пользователей, которые хотели более контрастный интерфейс, поэтому новая опция стала компромиссом между дизайном и удобством. После выбора нужного режима изменения отображаются в системных элементах – в частности в панели "Now Playing", в уведомлениях на экране блокировки и в приложениях, которые поддерживают Liquid Glass.