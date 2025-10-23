Новий фреймворк AppMigrationKit, помічений у бета-версії iOS/iPadOS 26.1, дає змогу розробникам додавати у свої застосунки підтримку перенесення даних під час переходу з iPhone на Android. Це можуть бути налаштування, збереження ігор або офлайн-файли, які раніше губилися під час зміни пристрою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digital Trends

Дивіться також Ідеальні селфі: експерти назвали смартфон з найкращою фронтальною камерою на ринку

Як працюватиме AppMigrationKit і що він змінює?

Щоб функція працювала, розробники мають самостійно інтегрувати цей інструмент у свої застосунки. Якщо вони це зроблять, користувачі зможуть забрати із собою більше даних при зміні системи. AppMigrationKit доповнює вже наявний інструмент Move to iOS, але робить міграцію між платформами двосторонньою.

Як повідомляє 9to5mac, Apple також тестує нову функцію "Transfer to Android" безпосередньо у налаштуваннях iPhone. Вона дозволяє переносити дані напряму без сторонніх додатків. Паралельно Google готує аналогічну функцію "Transfer to iPhone", яка почне працювати з передачею eSIM і згодом охопить інші типи даних.

Поки що AppMigrationKit доступний лише розробникам і перебуває на етапі тестування, тому дата його повноцінного запуску невідома. Але впровадження цього фреймворку стане великим кроком до того, щоб перехід між iOS і Android нарешті перестав бути складним і ризикованим процесом.

Яку нову функцію Apple додасть для тих, кому не сподобався новий дизайн iOS?

Apple представила нову опцію для користувачів iPhone, iPad і Mac, яка дозволяє змінювати вигляд інтерфейсу Liquid Glass. У свіжій бета-версії iOS 26.1, iPadOS 26.1 та macOS 26.1 з’явився перемикач між двома режимами – Clear і Tinted, що дозволяє зробити елементи інтерфейсу менш прозорими та зручнішими для сприйняття.

Налаштування можна знайти в меню "Display & Brightness" (для iPhone та iPad) або "Appearance" у системних параметрах Mac. Компанія пояснила, що отримала багато звернень від користувачів, які хотіли більш контрастний інтерфейс, тож нова опція стала компромісом між дизайном і зручністю. Після вибору потрібного режиму зміни відображаються у системних елементах – зокрема в панелі "Now Playing", у сповіщеннях на екрані блокування та в додатках, які підтримують Liquid Glass.