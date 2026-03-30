Компания Apple рассматривает возможность выпуска нового iMac с OLED-дисплеем. Об этом сообщает ZDNet Korea, ссылаясь на источники в индустрии.

Когда iMac получит OLED и что изменится?

Согласно информации, Apple уже обратилась к производителям дисплеев, в частности Samsung Display и LG Display, с запросом на создание тестовых 24-дюймовых OLED-панелей. Речь идет об экранах с яркостью около 600 нит и плотностью примерно 218 пикселей на дюйм.

Для сравнения, актуальный iMac оснащен 24-дюймовым LCD-дисплеем с яркостью 500 нит и такой же плотностью пикселей. То есть основной прирост ожидается именно в яркости и качестве изображения, характерной для OLED.

Samsung Display может первой подготовить образцы. Компания планирует производить панели с плотностью около 220 PPI на базе технологии QD-OLED и передать их Apple во второй половине 2026 года. Это станет существенным шагом вперед по сравнению с нынешними 160 PPI для больших OLED-дисплеев.

В свою очередь LG Display работает над альтернативным решением. Вместо QD-OLED компания развивает собственную технологию с пятислойной структурой, которая должна повысить яркость за счет дополнительного зеленого слоя. Также LG разрабатывает новый подход к производству OLED-панелей без использования металлических масок.

Как пишет Macrumors, несмотря на активную подготовку, запуск OLED-версии iMac ожидается не ранее 2029 или 2030 года. К этому времени Apple планирует обновлять устройство постепенно – ближайшим шагом станет переход на новый процессор M5.

Последнее крупное обновление iMac произошло в 2024 году, когда модель получила чип M4 и камеру на 12 Мп с функцией Center Stage. Переход на OLED может стать одним из самых заметных апгрейдов линейки за последние годы.