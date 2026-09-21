Что известно о HomePad?

Apple может представить свой долгожданный домашний хаб уже в октябре 2026 года. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман в своей последней статье.

Устройство, которое в утечках и СМИ часто называют HomePad, должно расширить домашнюю экосистему Apple за пределы уже существующих Apple TV и HomePod. Ожидается, что новинка получит экран и будет тесно интегрирована с обновленной версией Siri на основе искусственного интеллекта. Именно голосовой помощник, по информации Гурмана, станет одной из главных причин появления нового устройства.

HomePad будет позиционироваться как своеобразный центр для взаимодействия с другими устройствами Apple и подключенными гаджетами в доме.

Как будет выглядеть новинка?

По данным Bloomberg, HomePad получит примерно квадратный дисплей. Apple якобы готовит как минимум два варианта размещения устройства.

Первый предусматривает установку на подставке. По дизайну такая версия будет напоминать HomePod mini, верхнюю часть которого условно заменили экраном.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Второй вариант можно будет закрепить на стене. По формату устройство будет напоминать Amazon Echo Show, однако его экран будет заметно меньше. При этом Apple планирует сделать интерфейс значительно ближе к другим своим операционным системам.

Гурман пишет, что HomePad будет иметь собственный домашний экран, виджеты и циферблаты. Визуально они будут похожи на элементы интерфейса Apple Watch или обновленный режим StandBy, который используется на iPhone Duo.

Какие функции получит HomePad?

Одним из главных преимуществ HomePad станет возможность объединить в одном устройстве управление различной бытовой техникой. По данным Bloomberg, пользователи смогут через HomePad управлять подключенными устройствами, совершать видеозвонки, пользоваться функцией внутренней связи и воспроизводить медиа.

Устройство также обеспечит доступ к сервисам и приложениям Apple. Таким образом, HomePad должен выполнять сразу несколько ролей – дисплея для взаимодействия с Siri, домашнего центра управления умными устройствами, мультимедийного устройства и средства коммуникации.

Для первоначальной настройки и некоторых других задач HomePad будет синхронизироваться с iPhone.

Siri AI станет главной особенностью HomePad

Самой интересной частью нового устройства должна стать Siri на основе искусственного интеллекта. По словам Гурмана, Apple рассчитывает сделать именно ее ключевой функцией HomePad. Идея заключается в том, чтобы Siri могла работать не только с командами для управления умным домом, но и получать информацию с различных устройств и учетных записей пользователя.

Например, человек сможет попросить помощника найти подкаст или песню, которую кто-то присылал ему ранее. Siri также сможет найти конкретное изображение и вывести его на экран HomePad.

Кроме того, Apple хочет расширить возможности взаимодействия с приложениями. По описанию Гурмана, пользователи смогут задавать более точные запросы в отношении Notes, Reminders и Calendar, а искусственный интеллект Siri сможет выполнять более сложные поисковые задачи непосредственно в интерфейсе Apple.

Apple представляет, как люди будут использовать Siri на домашнем хабе для поиска информации на своих устройствах и в учетных записях. Они смогут попросить ее воспроизвести подкаст или песню, которую кто-то прислал им ранее, найти определенное изображение для просмотра или выполнить более точные задачи в таких приложениях, как Notes, Reminders и Calendar. Приложение Siri AI также позволит выполнять более сложные поисковые запросы в интерфейсе Apple.

Это означает, что HomePad может стать для Apple не просто новым экраном для умного дома. Компания стремится превратить его в устройство, через которое пользователь будет взаимодействовать со своей цифровой информацией и экосистемой.

Когда Apple представит HomePad?

По информации Марка Гурмана, презентация может состояться уже в октябре 2026 года. Ожидается, что HomePad появится примерно одновременно с обновленными Apple TV 4K и HomePod mini. Для всех этих устройств важной темой станет интеграция Siri AI.

В то же время Apple официально не подтвердила приведенные характеристики и дату презентации HomePad. Поэтому описание дизайна, функций и сроков запуска пока следует воспринимать именно как информацию из утечки, а не как окончательные характеристики будущего продукта.

Если устройство действительно выйдет в октябре, HomePad станет новым направлением для домашней экосистемы Apple. У компании уже есть Apple TV и HomePod, но новый гаджет с дисплеем и искусственным интеллектом Siri позволит объединить управление устройствами, мультимедиа, коммуникацию и работу с личной информацией в одном домашнем интерфейсе.