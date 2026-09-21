Що відомо про HomePad?

Apple може представити свій довгоочікуваний домашній хаб уже в жовтні 2026 року. Про це повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман у своєму останньому матеріалі.

Пристрій, який у витоках та медіа часто називають HomePad, має розширити домашню екосистему Apple за межі вже наявних Apple TV та HomePod. Очікується, що новинка отримає екран і буде тісно інтегрована з оновленою версією Siri на основі штучного інтелекту. Саме голосовий асистент, за інформацією Гурмана, стане однією з головних причин появи нового пристрою.

HomePad позиціонуватиметься як своєрідний центр для взаємодії з іншими пристроями Apple та підключеними гаджетами в будинку.

Який вигляд матиме новинка?

За даними Bloomberg, HomePad отримає приблизно квадратний дисплей. Apple нібито готує щонайменше два варіанти розміщення пристрою.

Перший передбачатиме встановлення на підставці. За дизайном така версія нагадуватиме HomePod mini, верхню частину якого умовно замінили екраном.

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Другий варіант можна буде закріпити на стіні. За форматом пристрій нагадуватиме Amazon Echo Show, однак його екран буде помітно меншим. Водночас Apple планує зробити інтерфейс значно ближчим до інших своїх операційних систем.

Гурман пише, що HomePad матиме власний домашній екран, віджети та циферблати. Візуально вони будуть схожими на елементи інтерфейсу Apple Watch або оновлений режим StandBy, який використовується на iPhone Duo.

Які функції отримає HomePad?

Однією з головних переваг HomePad стане можливість об'єднати в одному пристрої керування різноманітною домашньою технікою. За даними Bloomberg, користувачі зможуть через HomePad керувати підключеними пристроями, здійснювати відеодзвінки, користуватися функцією внутрішнього зв'язку та відтворювати медіа.

Пристрій також забезпечить доступ до сервісів і застосунків Apple. Таким чином, HomePad має виконувати одразу кілька ролей – дисплея для взаємодії з Siri, домашнього центру керування розумними пристроями, мультимедійного пристрою та засобу комунікації.

Для початкового налаштування та деяких інших завдань HomePad буде синхронізуватися з iPhone.

Siri AI стане головною особливістю HomePad

Найцікавішою частиною нового пристрою має стати Siri на основі штучного інтелекту. За словами Гурмана, Apple розраховує зробити саме її ключовою функцією HomePad. Ідея полягає в тому, щоб Siri могла працювати не лише з командами для керування розумним будинком, а й отримувати інформацію з різних пристроїв та облікових записів користувача.

Наприклад, людина зможе попросити асистента знайти подкаст або пісню, яку хтось надсилав їй раніше. Siri також зможе знайти конкретне зображення та вивести його на екран HomePad.

Окремо Apple хоче розширити можливості взаємодії із застосунками. За описом Гурмана, користувачі зможуть ставити точніші запити щодо Notes, Reminders та Calendar, а Siri AI зможе виконувати складніші пошукові завдання безпосередньо в інтерфейсі Apple.

Apple уявляє, як люди використовуватимуть Siri на домашньому хабі, щоб шукати інформацію на своїх пристроях та в облікових записах. Вони зможуть попросити її відтворити подкаст або пісню, яку хтось надіслав їм раніше, знайти певне зображення для показу або виконати точніші завдання в таких застосунках, як Notes, Reminders і Calendar. Застосунок Siri AI також дозволить виконувати складніші пошукові запити в інтерфейсі Apple.

Це означає, що HomePad може стати для Apple не просто новим екраном для розумного будинку. Компанія прагне перетворити його на пристрій, через який користувач взаємодіятиме з власною цифровою інформацією та екосистемою.

Коли Apple представить HomePad?

За інформацією Марка Гурмана, презентація може відбутися вже у жовтні 2026 року. Очікується, що HomePad з'явиться приблизно одночасно з оновленими Apple TV 4K та HomePod mini. Для всіх цих пристроїв важливою темою стане інтеграція Siri AI.

Водночас Apple офіційно не підтвердила наведені характеристики та дату презентації HomePad. Тому опис дизайну, функцій і термінів запуску наразі варто сприймати саме як інформацію з витоку, а не як остаточні характеристики майбутнього продукту.

Якщо пристрій справді вийде в жовтні, HomePad стане новим напрямком для домашньої екосистеми Apple. Компанія вже має Apple TV і HomePod, але новий гаджет із дисплеєм та Siri AI дозволить об'єднати керування пристроями, мультимедіа, комунікацію та роботу з персональною інформацією в одному домашньому інтерфейсі.