Напомним, что Apple покинула российский рынок незадолго после полномасштабного вторжения страны-террористки в Украину. После этого, как сообщает 24 канал Со ссылкой на российские так называемые СМИ, производитель смартфонов также запретил российским операторам адаптировать их сети под новые iPhone 14.

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Важно, что эти современные функции, поддерживаемые сегодня операторами и смартфонами практически по всему миру, существенно улучшают качество связи. Только в России на звонки из-за VoLTE приходится 60% голосового трафика.

Поэтому теперь у россиян, которые будут пользоваться iPhone 14, не будет высококачественной передачи голоса, а для того, чтобы раздать интернет со смартфона, придется все настраивать вручную. И хотя отсутствие поддержки таких современных функций и ухудшает качество связи, это вряд ли изменит отношение россиян к продуктам Apple и спрос на них сохранится.

Известно, что россияне привыкли все терпеть, а их немалое желание кичиться друг перед другом дорогими продуктами купленными за последние деньги или в кредит обеспечит постоянный спрос на продукцию Apple.

Россия возвращается в 90-е

Пока сама страна ментально находится на этапе средневековья, мобильные сети операторов рискуют скатиться на уровень развития 90-х годов. Дело в том, что после полномасштабного вторжения о выходе с российского рынка сообщили такие технологические гиганты, как Nokia и Ericsson. Именно эти компании занимаются созданием и продажей современного оборудования, без которого невозможно создание современных сетей мобильной связи.

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Nokia недавно отметила, что добивается разрешения на поставку в Россию оборудования, которое она обязалась предоставить по старым соглашениям. Далее ни одна из компаний не будет сотрудничать со страной-террористкой и вынуждена будет строить сети на собственном "аналоговнетном" оборудовании, которое существует в лучшем случае исключительно на бумаге или в налоговых декларациях в виде строк расходов.