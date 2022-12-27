Нагадаємо, що Apple покинула російський ринок незадовго після повномасштабного вторгнення країни-терористки в Україну. Після цього, як повідомляє 24 канал з посиланням на російські так звані ЗМІ, виробник смартфонів також заборонив російським операторам адаптувати їх мережі під нові iPhone 14.

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Важливо, що ці сучасні функції, які сьогодні підтримуються операторами та смартфонами практично по всьому світу, суттєво покращують якість зв'язку. Лише в Росії на дзвінки через VoLTE припадає 60% голосового трафіку.

Тож тепер росіяни, які користуватимуться iPhone 14, не матимуть високоякісного передавання голосу, а для того, щоб роздати інтернет зі смартфона, доведеться все налаштовувати вручну. І хоч відсутність підтримки таких сучасних функцій і погіршує якість зв'язку, це навряд чи змінить ставлення самих росіян до продуктів Apple і попит на них збережеться.

Відомо, що росіяни звикли все терпіти, а їх чимале бажання хизуватися одне перед одним дорогими продуктами купленими за останні гроші або в кредит забезпечить сталий попит на продукцію Apple.

Росія повертається в 90-і

Поки сама країна ментально перебуває на етапі середньовіччя, мобільні мережі операторів ризикують скотитися до рівня розвитку 90-х років. Річ у тім, що після повномасштабного вторгнення про вихід з російського ринку повідомили такі технологічні гіганти, як Nokia та Ericsson. Саме ці компанії займаються створенням та продажем сучасного обладнання, без якого не можливе створення сучасних мереж мобільного зв'язку.

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Nokia нещодавно зазначила, що домагається дозволу на поставку до Росії обладнання, яке вона зобов'язалася надати за старими угодами. Далі жодна з компаній не співпрацюватиме з країною-терористкою і та змушена буде будувати мережі на власному "аналоговнєтному" обладнанні, яке існує в кращому випадку виключно на папері або в податкових деклараціях у вигляді рядків витрат.