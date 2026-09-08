Apple приобрела калифорнийский стартап Sonera, который разрабатывает технологии для неинвазивного измерения магнитных полей, создаваемых мозгом и человеческим телом. Об этом сообщает Macrumors.

Какую технологию получила Apple после приобретения Sonera?

Информация о сделке появилась на сайте Европейской комиссии. Как сообщает MacRumors, приобретение состоялось ранее в 2026 году, однако публично о нем стало известно только после появления соответствующего сообщения.

Sonera ранее называла свою разработку "прорывной сенсорной технологией". Ее главная особенность заключается в возможности неинвазивно измерять магнитные поля, генерируемые мозгом и телом человека.

В отличие от традиционных электрических методов измерения физиологических сигналов, технология Sonera может анализировать нейронные данные без непосредственного контакта датчика с кожей. Именно эта особенность потенциально делает технологию особенно интересной для будущих носимых устройств.

Ранее в компании заявляли, что их собственная технология может сделать измерение активности мозга таким же простым процессом, как отслеживание частоты сердечных сокращений, температуры тела или других физиологических показателей.

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Эта запатентованная технология может стать ключом к тому, чтобы измерение активности мозга стало таким же простым, как измерение частоты сердечных сокращений, температуры и других физиологических сигналов, – заявляла Sonera в пресс-релизе 2023 года.

Как работает технология магнитных датчиков?

Разработка Sonera основана на анализе биомагнитных сигналов. Человеческий мозг и мышцы генерируют очень слабые электрические процессы, сопровождающиеся появлением магнитных полей. Технология стартапа предназначена для обнаружения и измерения таких сигналов.

Sonera заявляла, что создала специальный биомагнитный чип, который может стать основой для нового поколения электронных устройств. Одним из главных преимуществ такого подхода является отсутствие необходимости в прямом контакте с кожей.

Это потенциально позволяет создавать более удобные датчики для носимых устройств. Традиционные электрические датчики часто требуют стабильного контакта с телом, тогда как магнитное измерение может предложить иной способ получения физиологических данных. Sonera также считала, что ее технология может положить начало совершенно новой категории потребительских устройств и сценариев использования, связанных с мышечной активностью.

От Apple Watch до управления протезами

В Sonera ранее называли сразу несколько возможных направлений использования своего биомагнитного чипа.

Среди них – усовершенствованное управление протезами, постоянный мониторинг нервно-мышечных заболеваний, поиск биомаркеров различных болезней и отслеживание спортивных показателей.

Для Apple особенно интересными могут быть возможности, связанные со сферой здоровья. Apple Watch уже давно превратился из простых часов в устройство, отслеживающее различные физиологические показатели. Поэтому приобретение компании, специализирующейся на новом способе считывания сигналов организма, потенциально может расширить возможности будущих продуктов Apple.

В частности, технология Sonera теоретически может найти применение в новых функциях мониторинга здоровья или доступности. В то же время Apple не раскрыла конкретных планов по интеграции технологий Sonera в свои продукты. Поэтому пока нет подтверждения, что биомагнитные датчики появятся в следующем поколении Apple Watch или других устройствах компании.

Новые возможности для людей с ограниченными возможностями

Отдельное потенциальное направление работы Sonera связано с доступностью.

Компания заявляла, что ее технология может использоваться для усовершенствованного управления протезами. Считывание сигналов, связанных с мышечной или нервной активностью, может открыть новые способы взаимодействия человека с электронными и механическими устройствами.

Именно поэтому приобретение Sonera может быть важным не только для развития функций здравоохранения в потребительской электронике. Технологии более точного и удобного считывания сигналов организма потенциально могут помочь создавать новые инструменты для людей с различными физическими потребностями.

Sonera также рассматривала возможность постоянного мониторинга нервно-мышечных состояний. Это может быть полезно для длительного наблюдения за физиологическими изменениями без необходимости использования традиционного медицинского оборудования.

Apple продолжает двигаться в направлении медицинских технологий

Приобретение Sonera вписывается в более широкую стратегию Apple, которая на протяжении многих лет активно развивает направление здоровья и носимых технологий.

Компания постепенно добавляет в свои устройства новые датчики, способные отслеживать различные показатели организма. Каждое новое поколение технологий открывает возможность получать больше физиологической информации без использования сложного профессионального оборудования.

Разработка Sonera может быть интересна потому, что предлагает иной подход к сбору таких данных. Если компании удастся адаптировать биомагнитную технологию для компактной бытовой электроники, это потенциально может открыть новые категории функций для будущих носимых гаджетов.

Особый интерес вызывает возможность анализа сигналов мозга и мышц без прямого контакта с кожей. Однако между перспективной технологией и ее появлением в массовом продукте может пройти много времени. Apple часто приобретает небольшие технологические компании, чтобы получить их разработки, патенты и команды специалистов, но далеко не каждое приобретение быстро превращается в готовый продукт.

Поэтому пока можно говорить лишь о потенциальных возможностях. Факт приобретения Sonera свидетельствует о том, что Apple заинтересована в развитии новых способов считывания сигналов человеческого организма. А появится ли технология стартапа в Apple Watch, других носимых устройствах или продуктах для медицины и доступности, компания пока не раскрывает.

Впрочем, если заявленные Sonera возможности удастся реализовать в компактных гаджетах, будущие носимые устройства смогут получать значительно больше информации о работе мозга, мышц и нервной системы, чем современная потребительская электроника.