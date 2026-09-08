Apple придбала каліфорнійський стартап Sonera, який розробляє технології для неінвазивного вимірювання магнітних полів, що створюються мозком і людським тілом. Про це пише Macrumors.

Яку технологію отримала Apple після придбання Sonera?

Інформація про угоду з'явилася на сайті Європейської комісії. Як повідомляє MacRumors, придбання відбулося раніше у 2026 році, однак публічно про нього стало відомо лише після появи відповідного повідомлення.

Sonera раніше називала свою розробку "проривною сенсорною технологією". Її головна особливість полягає у можливості неінвазивно вимірювати магнітні поля, які генерують мозок і тіло людини.

На відміну від традиційних електричних методів вимірювання фізіологічних сигналів, технологія Sonera може аналізувати нейронні дані без безпосереднього контакту датчика зі шкірою. Саме ця особливість потенційно робить технологію особливо цікавою для майбутніх носимих пристроїв.

У компанії раніше заявляли, що її власна технологія може зробити вимірювання активності мозку таким самим простим процесом, як відстеження частоти серцевих скорочень, температури тіла або інших фізіологічних показників.

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Ця запатентована технологія може стати ключем до того, щоб вимірювання активності мозку стало таким самим простим, як вимірювання частоти серцевих скорочень, температури та інших фізіологічних сигналів, – заявляла Sonera у пресрелізі 2023 року.

Як працює технологія магнітних датчиків?

Розробка Sonera базується на аналізі біомагнітних сигналів. Людський мозок і м'язи створюють дуже слабкі електричні процеси, які супроводжуються появою магнітних полів. Технологія стартапу призначена для виявлення та вимірювання таких сигналів.

Sonera заявляла, що створила спеціальний біомагнітний чип, який може стати основою для нового покоління електронних пристроїв. Однією з головних переваг такого підходу є відсутність необхідності у прямому контакті зі шкірою.

Це потенційно дозволяє створювати більш зручні датчики для носимих пристроїв. Традиційні електричні сенсори часто потребують стабільного контакту з тілом, тоді як магнітне вимірювання може запропонувати інший спосіб отримання фізіологічних даних. Sonera також вважала, що її технологія може започаткувати абсолютно нову категорію споживчих пристроїв та сценаріїв використання, пов'язаних із м'язовою активністю.

Від Apple Watch до керування протезами

У Sonera раніше називали одразу кілька можливих напрямків використання свого біомагнітного чипа.

Серед них – удосконалене керування протезами, постійний моніторинг нервово-м'язових захворювань, пошук біомаркерів різних хвороб і відстеження спортивних показників.

Для Apple особливо цікавими можуть бути можливості, пов'язані зі сферою здоров'я. Apple Watch уже давно перетворився з простого годинника на пристрій, який відстежує різноманітні фізіологічні показники. Тому придбання компанії, що спеціалізується на новому способі зчитування сигналів організму, потенційно може розширити можливості майбутніх продуктів Apple.

Зокрема, технологія Sonera теоретично може знайти застосування у нових функціях моніторингу здоров'я або доступності. Водночас Apple не розкрила конкретних планів щодо інтеграції технологій Sonera у свої продукти. Тому наразі немає підтвердження, що біомагнітні датчики з'являться в наступному поколінні Apple Watch чи інших пристроях компанії.

Нові можливості для людей з інвалідністю

Окремий потенційний напрямок роботи Sonera пов'язаний із доступністю.

Компанія заявляла, що її технологія може використовуватися для вдосконаленого керування протезами. Зчитування сигналів, пов'язаних із м'язовою або нервовою активністю, може відкрити нові способи взаємодії людини з електронними та механічними пристроями.

Саме тому придбання Sonera може бути важливим не лише для розвитку функцій здоров'я у споживчій електроніці. Технології точнішого та зручнішого зчитування сигналів організму потенційно можуть допомогти створювати нові інструменти для людей з різними фізичними потребами.

Sonera також розглядала можливість постійного моніторингу нервово-м'язових станів. Це може бути корисним для довготривалого спостереження за фізіологічними змінами без необхідності використовувати традиційне медичне обладнання.

Apple продовжує рух у бік медичних технологій

Придбання Sonera вкладається у ширшу стратегію Apple, яка протягом багатьох років активно розвиває напрямок здоров'я та носимих технологій.

Компанія поступово додає до своїх пристроїв нові сенсори, здатні відстежувати різні показники організму. Кожне нове покоління технологій відкриває можливість отримувати більше фізіологічної інформації без використання складного професійного обладнання.

Розробка Sonera може бути цікавою саме тому, що пропонує інший підхід до збору таких даних. Якщо компанії вдасться адаптувати біомагнітну технологію для компактної споживчої електроніки, це потенційно може відкрити нові категорії функцій для майбутніх носимих гаджетів.

Особливий інтерес викликає можливість аналізу сигналів мозку та м'язів без прямого контакту зі шкірою. Однак між перспективною технологією та її появою у масовому продукті може пройти багато часу. Apple часто купує невеликі технологічні компанії, щоб отримати їхні розробки, патенти та команди спеціалістів, але далеко не кожне придбання швидко перетворюється на готовий продукт.

Тому поки що можна говорити лише про потенційні можливості. Факт придбання Sonera свідчить, що Apple зацікавлена у розвитку нових способів зчитування сигналів людського організму. А те, чи з'являться технології стартапу в Apple Watch, інших носимих пристроях або продуктах для медицини та доступності, компанія поки не розкриває.

Втім, якщо заявлені Sonera можливості вдасться реалізувати у компактних гаджетах, майбутні носимі пристрої можуть навчитися отримувати значно більше інформації про роботу мозку, м'язів і нервової системи, ніж сучасна споживча електроніка.