Маск також опублікував опитування у Twitter з метою з'ясувати, чи повинна Apple повідомляти про всі випадки застосування нею цензури, що стосується користувачів.

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Apple здебільшого припинила рекламу в Twitter. Вони ненавидять свободу слова в Америці?,

– поцікавився Ілон Маск в опублікованому твіті.

Цікаво, що Маск також звернувся напряму до Тіма Кука, тегнувши його у повідомленні.

Телефон від Ілона Маска

Раніше коментуючи можливе видалення застосунку соцмережі з магазинів App Store і Play Маркет, Ілон Маск заявив, що в такому разі йому не залишиться нічого іншого, як випустити власний смартфон.

Війна між Apple та Twitter?

Останнім часом стало очевидним наростання напруженості між Apple і Twitter. Маск піддав критиці комісію Apple в App Store з покупок у застосунках, назвавши її "прихованим 30-відсотковим податком" в інтернеті. Він також ретвітнув пародійне відео компанії Epic Games, в якому передбачалося, що Apple має монополію на App Store. А глава Apple App Store Філ Шиллер видалив свій акаунт у Twitter після купівлі Маском соцмережі, незабаром після того, як було відновлено акаунт колишнього президента США Дональда Трампа та проведено акцію амністії заблокованих акаунтів.

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