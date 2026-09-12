Apple представила функцию Live Rewind для Apple Watch, которая позволяет получить текстовую расшифровку того, что было сказано за последние 15 секунд. Об этом пишет Techradar.

Записывает ли Apple Watch разговоры вокруг пользователя?

Идея проста: если пользователь не услышал часть разговора, забыл совет или хочет вспомнить важную деталь, он может дважды нажать на Digital Crown и получить текст сказанного.

Функция доступна на Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. Однако после презентации возник вопрос: если часы постоянно работают с аудио, не означает ли это, что они фактически постоянно записывают окружающих?

В соцсетях Live Rewind уже называли жуткой и даже сравнивали с устройством для массовой слежки. В то же время другие пользователи обратили внимание на потенциальную пользу функции для людей с нарушениями слуха или аутизмом.

Apple утверждает, что опасения относительно скрытой аудиозаписи не соответствуют принципу работы Live Rewind.

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Что происходит с аудио?

По данным Apple, Live Rewind не записывает и не сохраняет аудио.

Для работы функции компания использует Secure Enclave – изолированную часть чипа S11. Она отделена от остальной части системы и обрабатывает аудио таким образом, чтобы операционная система, сторонние приложения и даже сама Apple не могли получить доступ к необработанному звуку.

Аудио поступает в Secure Enclave на постоянной основе. Старые данные непрерывно перезаписываются и удаляются при поступлении нового аудио. Когда пользователь активирует Live Rewind, часы пытаются передать последние 15 секунд аудио на iPhone. Если смартфон находится вне зоны беспроводной связи и передача невозможна, аудио сразу удаляется.

Если передача прошла успешно, iPhone преобразует звук в текст. После этого аудио удаляется, а полученная текстовая расшифровка возвращается на Apple Watch.

То есть конечным результатом для пользователя является не аудиофайл, а текст. Apple также подчеркивает, что система не определяет, кто именно говорил. В транскрипции нет информации о конкретных собеседниках.

Можно ли сохранить полученную расшифровку?

Текст после использования Live Rewind не сохраняется на часах навсегда. Он остается доступным примерно 30 секунд после того, как экран устройства погаснет. Затем текст удаляется.

В то же время пользователь может самостоятельно сохранить транскрипцию в приложении Siri. В таком случае она защищается сквозным шифрованием.

Если пользователь использует iCloud с двухфакторной аутентификацией и защищает устройство кодом-паролем, транскрипции синхронизируются со сквозным шифрованием. Apple заявляет, что даже она не имеет возможности расшифровать такие данные.

Есть, правда, еще один момент. Если пользователь просит Siri работать с полученными транскрипциями, текст передается на защищенные серверы Apple Private Cloud Compute для обработки. При этом Apple позиционирует Private Cloud Compute как инфраструктуру, предназначенную для выполнения сложных запросов с соблюдением принципов конфиденциальности.

Заметят ли другие люди использование Live Rewind?

Здесь Apple также предусмотрела определенную защиту. Функцию нельзя активировать совершенно незаметно. После двойного нажатия на Digital Crown Apple Watch воспроизводит звуковой сигнал.

Причем он раздается даже тогда, когда часы находятся в бесшумном режиме или пользователь слушает что-то через наушники.

Одновременно на экране появляется полноэкранная анимация, а также индикатор микрофона. Таким образом, человек рядом теоретически может понять, что пользователь активировал Live Rewind.

Функция также работает по принципу opt-in, то есть ее нужно включить самостоятельно. Это можно сделать при настройке новых Apple Watch или позже в настройках Siri на часах или в приложении Apple Watch на iPhone. В то же время Apple не может заставить пользователя получать разрешение от собеседников перед каждым использованием Live Rewind. Поэтому вопрос этики и согласия находящихся рядом людей полностью не исчезает.

Но с технической точки зрения риск значительно отличается от сценария, при котором часы создают архив разговоров. Аудио нельзя прослушать позже, извлечь из устройства или сохранить как отдельную запись. Пользователь получает только текстовую транскрипцию.

Поэтому называть Live Rewind инструментом скрытой аудиозаписи не совсем корректно. Функция действительно работает с окружающим звуком, но Apple реализовала ее таким образом, чтобы необработанный звук не становился доступным для сохранения или последующего прослушивания.