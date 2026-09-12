Apple представила функцію Live Rewind для Apple Watch, яка дозволяє отримати текстову розшифровку того, що було сказано протягом останніх 15 секунд. Про це пише Techradar.

Чи записує Apple Watch розмови навколо користувача?

Ідея проста: якщо користувач не почув частину розмови, забув пораду або хоче пригадати важливу деталь, він може двічі натиснути Digital Crown і отримати текст сказаного.

Функція доступна на Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4. Однак після презентації виникло питання: якщо годинник постійно працює з аудіо, чи не означає це, що він фактично постійно записує людей навколо?

У соцмережах Live Rewind вже називали моторошною та навіть порівнювали з пристроєм для масового стеження. Водночас інші користувачі звернули увагу на потенційну користь функції для людей із порушеннями слуху або аутизмом.

Apple стверджує, що побоювання щодо прихованого аудіозапису не відповідають принципу роботи Live Rewind.

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Що відбувається з аудіо?

За даними Apple, Live Rewind не записує і не зберігає аудіо.

Для роботи функції компанія використовує Secure Enclave – ізольовану частину чипа S11. Вона відокремлена від решти системи та обробляє аудіо таким чином, щоб операційна система, сторонні програми та навіть сама Apple не могли отримати доступ до необробленого звуку.

Аудіо надходить у Secure Enclave на постійній основі. Старі дані безперервно перезаписуються та видаляються, коли надходить нове аудіо. Коли користувач активує Live Rewind, годинник намагається передати останні 15 секунд аудіо на iPhone. Якщо смартфон перебуває поза зоною бездротового зв'язку і передача неможлива, аудіо одразу видаляється.

Якщо передача відбулася успішно, iPhone перетворює звук на текст. Після цього аудіо видаляється, а отримана текстова розшифровка повертається на Apple Watch.

Тобто кінцевим результатом для користувача є не аудіофайл, а текст. Apple також наголошує, що система не визначає, хто саме говорив. У транскрипції немає інформації про конкретних співрозмовників.

Чи можна зберегти отриману розшифровку?

Текст після використання Live Rewind не зберігається на годиннику назавжди. Він залишається доступним приблизно 30 секунд після того, як екран пристрою згасне. Потім текст видаляється.

Водночас користувач може самостійно зберегти транскрипцію у застосунку Siri. У такому випадку вона захищається наскрізним шифруванням.

Якщо користувач використовує iCloud із двофакторною автентифікацією та захищає пристрій кодом-паролем, транскрипції синхронізуються з наскрізним шифруванням. Apple заявляє, що навіть вона не має можливості розшифрувати такі дані.

Є, щоправда, ще один момент. Якщо користувач просить Siri працювати з отриманими транскрипціями, текст передається на захищені сервери Apple Private Cloud Compute для обробки. При цьому Apple позиціонує Private Cloud Compute як інфраструктуру, призначену для виконання складних запитів із дотриманням принципів приватності.

Чи помітять інші люди використання Live Rewind?

Тут Apple також передбачила певний захист. Функцію не можна активувати абсолютно непомітно. Після подвійного натискання Digital Crown Apple Watch відтворює звуковий сигнал.

Причому він лунає навіть тоді, коли годинник перебуває у беззвучному режимі або користувач слухає щось через навушники.

Одночасно на екрані з'являється повноекранна анімація, а також індикатор мікрофона. Таким чином, людина поруч теоретично може зрозуміти, що користувач активував Live Rewind.

Функція також працює за принципом opt-in, тобто її потрібно самостійно увімкнути. Це можна зробити під час налаштування нового Apple Watch або пізніше в налаштуваннях Siri на годиннику чи в застосунку Apple Watch на iPhone. Водночас Apple не може змусити користувача отримувати дозвіл від співрозмовників перед кожним використанням Live Rewind. Тому питання етики та згоди людей, які перебувають поруч, повністю не зникає.

Але з технічного погляду ризик значно відрізняється від сценарію, за якого годинник створює архів розмов. Аудіо не можна прослухати пізніше, витягнути з пристрою або зберегти як окремий запис. Користувач отримує лише текстову транскрипцію.

Тому називати Live Rewind інструментом таємного аудіозапису не зовсім коректно. Функція справді працює з навколишнім аудіо, але Apple побудувала її так, щоб необроблений звук не ставав доступним для збереження чи подальшого прослуховування.