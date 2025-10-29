Вечером 27 октября 2025 года жители Москвы и области стали свидетелями двух впечатляющих явлений – атаки украинских дронов и и яркого загадочного объекта, который двигался с востока на запад со скоростью от 14 до 30 км/с, информирует 24 Канал. Болид не просто светился, а заметно разрушался в полете, эффектно теряя части. Сначала он был внесен в базу данных астероидов NASA под номером 2025 US6, но потом ведомство закрыло эти данные, сообщает EADaily.

2025 US6 за день до события, 26 октября, обнаружила система наблюдения Catalina Sky Survey. NASA классифицировало его как небольшой астероид диаметром около двух метров, который должен был приблизиться к Земле на 150 тысяч километров 28 октября. Такие объекты всегда вызывают интерес, поскольку являются потенциально опасными.

Ситуация стала еще более загадочной, когда вскоре после инцидента над Москвой, NASA удалило всю информацию о 2025 US6 из своей публичной базы данных о сближении с Землей (CNEOS). Это спровоцировало волну спекуляций в СМИ, а само агентство и его Лаборатория реактивного движения (JPL) не предоставили комментариев, вероятно, из-за продолжающегося "шатдауна" правительственных учреждений в США.

Однако объяснение нашлось в базе Центра малых планет (MPC), которая связана с NASA. Там указано, что объект 2025 US6 переквалифицировали в космический мусор, после чего его удалили из каталогов астероидов.

Специалисты MPC теперь предполагают, что болидом, который сгорел над Москвой, с высокой вероятностью был китайский спутник DRO-B.

Что известно о китайском спутнике DRO-B?

Спутник запустили в 2024 году для создания навигационной сети возле Луны, но миссия сразу стала неудачной, как отмечается на портале Xinhua.

Весной 2025 года аппарат стал неуправляемым. В марте его перевели на ретроградную орбиту вокруг Земли с периодом 128 дней, рассказывает китайское информационное агентство.

Почему эксперты считают, что это именно китайский спутник?

Направление полета и характер фрагментации объекта над Москвой типичны для искусственных тел. А зеленоватый оттенок свечения, по словам специалистов, может объясняться наличием никеля в конструкции спутника.

Важно отметить, что по состоянию на сейчас все заявления имеют предварительный характер и, вероятно, будут уточняться.