Слияние этих огромных небесных тел произошло примерно через 740 миллионов лет после Большого взрыва, предлагая важное понимание роли черных дыр в формировании и росте галактик. Это открытие бросает вызов предыдущим предположениям о временных масштабах эволюции этих космических явлений.

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Беспрецедентная чувствительность телескопа Джеймса Уэбба позволила ученым исследовать явления ранней Вселенной, которые ранее были недоступны. Изучая этот период, который предшествует первому миллиарду лет космической истории, исследователи раскрыли тайны быстрого роста сверхмассивных черных дыр.

В отличие от предыдущих теорий, которые предполагали, что черным дырам понадобятся миллиарды лет, чтобы достичь массы, которую можно обнаружить, данные телескопа Вебба указывают на на значительно более короткие временные рамки.

Обнаружение многочисленных слияний черных дыр в эту раннюю эпоху свидетельствует о том, что эти события сыграли значительную роль в формировании эволюции галактик и Вселенной в целом.

Детали исследования

Ведущий автор исследования Ханна Юблер, ученый из Кембриджского университета, подчеркнула важность этих выводов.

Наши результаты демонстрируют, что слияние является ключевым механизмом быстрого роста черных дыр даже в ранней Вселенной. Вместе с другими открытиями, сделанными телескопом Вебба, наши выводы подчеркивают влияние сверхмассивных черных дыр на эволюцию галактик от их зарождения.

Исследование также обнаружило доказательства активности древнего квазара, расположенного в центре галактики ZS7.

Анализ излучения квазара указывает на наличие двух сверхмассивных черных дыр в процессе слияния. В то время как масса одной черной дыры была точно определена как такая, что в 50 миллионов раз превышает массу Солнца, масса второй черной дыры остается оценкой из-за интерференции со стороны плотного газа, окружающего объект.

Последствия этих находок выходят за пределы астрономии, побуждая к переоценке современных моделей эволюции галактик. Поскольку ученые продолжают исследовать тайны космоса, новые наблюдения с помощью таких инструментов, как телескоп Джеймса Уэбба и будущие гравитационно-волновые обсерватории, обещают открыть новые знания о природе сверхмассивных черных дыр и их роли в формировании Вселенной.

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Забегая вперед, скажем, что с июня телескоп Джеймса Уэбба начнет регулярные наблюдения сверхмассивных черных дыр, что открывает потенциал для дополнительных революционных открытий. Однако именно следующее поколение гравитационно-волновых обсерваторий, включая космические инструменты, обещает собрать еще более детальные данные о столкновениях черных дыр, что еще больше расширит наше понимание этих загадочных космических явлений.