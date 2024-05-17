Злиття цих величезних небесних тіл відбулося приблизно через 740 мільйонів років після Великого вибуху, пропонуючи важливе розуміння ролі чорних дір у формуванні та зростанні галактик. Це відкриття кидає виклик попереднім припущенням про часові масштаби еволюції цих космічних явищ.

Читайте на сайті Ранній Всесвіт розвивався інакше, ніж ми думали: чорні діри еволюціонували швидше за галактики

Безпрецедентна чутливість телескопа Джеймса Вебба дозволила вченим дослідити явища раннього Всесвіту, які раніше були недоступні. Вивчаючи цей період, який передує першому мільярду років космічної історії, дослідники розкрили таємниці швидкого зростання надмасивних чорних дір.

На відміну від попередніх теорій, які припускали, що чорним дірам знадобляться мільярди років, щоб досягти маси, яку можна виявити, дані телескопа Вебба вказують на значно коротші часові рамки.

Виявлення численних злиттів чорних дір у цю ранню епоху свідчить про те, що ці події відіграли значну роль у формуванні еволюції галактик і Всесвіту в цілому.

Деталі дослідження

Провідний автор дослідження Ханна Юблер, науковиця з Кембриджського університету, наголосила на важливості цих висновків.

Наші результати демонструють, що злиття є ключовим механізмом швидкого зростання чорних дір навіть у ранньому Всесвіті. Разом з іншими відкриттями, зробленими телескопом Вебба, наші висновки підкреслюють вплив надмасивних чорних дір на еволюцію галактик від їхнього зародження.

Дослідження також виявило докази активності стародавнього квазара, розташованого в центрі галактики ZS7.

Аналіз випромінювання квазара вказує на наявність двох надмасивних чорних дір у процесі злиття. У той час як маса однієї чорної діри була точно визначена як така, що в 50 мільйонів разів перевищує масу Сонця, маса другої чорної діри залишається оцінкою через інтерференцію з боку щільного газу, що оточує об'єкт.

Наслідки цих знахідок виходять за межі астрономії, спонукаючи до переоцінки сучасних моделей еволюції галактик. Оскільки вчені продовжують досліджувати таємниці космосу, нові спостереження за допомогою таких інструментів, як телескоп Джеймса Вебба і майбутні гравітаційно-хвильові обсерваторії, обіцяють відкрити нові знання про природу надмасивних чорних дір і їхню роль у формуванні Всесвіту.

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Забігаючи наперед, скажемо, що з червня телескоп Джеймса Вебба розпочне регулярні спостереження надмасивних чорних дір, що відкриває потенціал для додаткових революційних відкриттів. Однак саме наступне покоління гравітаційно-хвильових обсерваторій, включаючи космічні інструменти, обіцяє зібрати ще більш детальні дані про зіткнення чорних дір, що ще більше розширить наше розуміння цих загадкових космічних явищ.