Ноутбук ProArt P16 нового поколения позиционируется как инструмент для создания контента в студии и в дороге, рассказывает 24 Канал. Мы посетили презентацию устройства и готовы поделиться его характеристиками и возможностями, а также объяснить, почему ценник максимальной комплектации достигает почти 5000 евро.

Какое "железо" в ASUS ProArt P16?

Аппаратной основой ноутбука стал 12-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с нейронным блоком (NPU) производительностью 50 TOPS.

За графику отвечает видеокарта на выбор вплоть до GeForce RTX 5090 в версии для ноутбуков. Такая конфигурация позволяет с легкостью выполнять ресурсоемкие задачи, например импорт и рендеринг 4K-видео, а аппаратное ИИ-ускорение оптимизирует процессы преобразования голоса в текст или автоматического кадрирования.

Система дополнена оперативной памятью LPDDR5X объемом до 64 ГБ и SSD-накопителем PCIe 4.0 емкостью до 4 ТБ, что значительно сокращает время загрузки проектов.

Ноутбук оборудован системой эффективного отвода тепла благодаря технологии охлаждения ProArt Ambient Cooling с испарительной камерой, тремя вентиляторами и термоинтерфейсом на основе жидкого металла. Производитель отмечает, что это гарантирует максимальную производительность при минимальном уровне шума.

Для кого этот ноутбук?

ASUS сразу отмечает, что устройство ориентировано на профессиональный видеомонтаж. Ноутбук поддерживает 10-битный цвет 4:2:2 и быстрое кодирование 4K/8K-контента. Большой объем видеопамяти и технология NVIDIA DLSS 4 обеспечивают стабильную работу со сложными проектами без задержек. Платформа NVIDIA Studio дополнительно ускоряет 3D-визуализацию и дизайн.

Из интересного, также то, что ноутбук получил новый дисплей ASUS Lumina Pro OLED, который производитель называет без преувеличения лучшим в истории своих лэптопов.



ASUS Lumina LOLED / Фото ASUS

Для технических энтузиастов отметим, что производителем дисплея является Samsung, о чем представитель ASUS отметил на презентации устройства.

Экран имеет 100% охват цветового пространства DCI-P3, заводскую калибровку с точностью Delta E <1, частоту обновления 120 Гц и время отклика 0,2 мс.

Пиковая яркость достигает 1600 кд/м2, а контрастность – 1 000 000:1. Экран сертифицирован VESA DisplayHDR 1000 True Black и TÜV Rheinland, что подтверждает низкий уровень синего света, а антибликовое покрытие уменьшает отражение на 65%.

Без искусственного интеллекта не обошлось

ProArt P16 относится к категории Copilot+ PC и оснащен фирменными инструментами на базе ИИ. Программа StoryCube, например, помогает организовывать и редактировать отснятый материал, а MuseTree позволяет создавать визуальные образы из текстовых описаний.

Несмотря на мощную начинку, ноутбук имеет тонкий корпус – всего 14,9 миллиметра и весит 1,95 килограмма, что не может не впечатлять. Он прошел тестирование на надежность по военному стандарту MIL-STD-810H.

Для подключения периферии здесь предусмотрены следующие порты:

USB4,

USB 3.2 Gen 2,

HDMI 2.1,

картридерSD Express 7.0,

беспроводной модуль Wi-Fi 7.

Для удобства работы имеется контроллер ASUS DialPad и отдельная клавиша Copilot.

Цена ProArt P16 и доступность в Украине

Ноутбук ProArt P16 в конфигурации с дисплеем ASUS Lumina Pro OLED, процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090, 64 ГБ ОЗУ и двумя SSD по 2 ТБ уже доступен в Украине по цене 229 999 гривен.