Ноутбук ProArt P16 нового покоління позиціонується як інструмент для створення контенту в студії та в дорозі, розповідає 24 Канал. Ми відвідали презентацію пристрою та готові поділитися його характеристиками та можливостями, а також пояснити, чому цінник максимальної комплектації сягає майже 5000 євро.

Яке "залізо" в ASUS ProArt P16?

Апаратною основою ноутбука став 12-ядерний процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 з нейронним блоком (NPU) продуктивністю 50 TOPS.

За графіку відповідає відеокарта на вибір аж до GeForce RTX 5090 у версії для ноутбуків. Така конфігурація дозволяє з легкістю виконувати ресурсомісткі завдання, як-от імпорт і рендеринг 4K-відео, а апаратне ШІ-прискорення оптимізує процеси перетворення голосу в текст чи автоматичного кадрування.

Система доповнена оперативною пам'яттю LPDDR5X обсягом до 64 ГБ та SSD-накопичувачем PCIe 4.0 місткістю до 4 ТБ, що значно скорочує час завантаження проєктів.

Ноутбук обладнаний системою ефективного відведення тепла завдяки технології охолодження ProArt Ambient Cooling з випарною камерою, трьома вентиляторами та термоінтерфейсом на основі рідкого металу. Виробник наголошує, що це гарантує максимальну продуктивність за мінімального рівня шуму.

Для кого цей ноутбук?

ASUS відразу зазначає, що пристрій орієнтований на професійний відеомонтаж. Ноутбук підтримує 10-бітний колір 4:2:2 та швидке кодування 4K/8K-контенту. Великий обсяг відеопам'яті та технологія NVIDIA DLSS 4 забезпечують стабільну роботу зі складними проєктами без затримок. Платформа NVIDIA Studio додатково прискорює 3D-візуалізацію та дизайн.

З цікавого, також те, що ноутбук отримав новий дисплей ASUS Lumina Pro OLED, який виробник називає без перебільшення найкращим в історії своїх лептопів.



ASUS Lumina LOLED / Фото ASUS

Для технічних ентузіастів зазначимо, що виробником дисплея є Samsung, про що представник ASUS зауважив на презентації пристрою.

Екран має 100% охоплення колірного простору DCI-P3, заводське калібрування з точністю Delta E < 1, частоту оновлення 120 Гц та час відгуку 0,2 мс.

Пікова яскравість сягає 1600 кд/м2, а контрастність – 1 000 000:1. Екран сертифікований VESA DisplayHDR 1000 True Black та TÜV Rheinland, що підтверджує низький рівень синього світла, а антивідблискове покриття зменшує віддзеркалення на 65%.

Без штучного інтелекту не обійшлося

ProArt P16 належить до категорії Copilot+ PC та оснащений фірмовими інструментами на базі ШІ. Програма StoryCube, наприклад, допомагає організовувати та редагувати відзнятий матеріал, а MuseTree дозволяє створювати візуальні образи з текстових описів.

Попри потужну начинку, ноутбук має тонкий корпус – всього 14,9 міліметра і важить 1,95 кілограма, що не може не вражати. Він пройшов тестування на надійність за військовим стандартом MIL-STD-810H.

Для підключення периферії тут передбачені такі порти:

USB4,

USB 3.2 Gen 2,

HDMI 2.1,

картридерSD Express 7.0,

бездротовий модуль Wi-Fi 7.

Для зручності роботи є контролер ASUS DialPad та окрема клавіша Copilot.

Ціна ProArt P16 та доступність в Україні

Ноутбук ProArt P16 у конфігурації з дисплеєм ASUS Lumina Pro OLED, процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090, 64 ГБ ОЗП та двома SSD по 2 ТБ вже доступний в Україні за ціною 229 999 гривень.