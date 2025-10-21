Світ механічних клавіатур давно поділився на два табори: шанувальників класичних "клацань" і тих, хто прагне швидкості, тиші та сучасного дизайну. Logitech G спробувала об'єднати обидва світи у своїй новій G515 Rapid TKL – низькопрофільній клавіатурі з магнітними перемикачами. Я користувався нею цілий місяць – як для роботи, так і для ігор – і тепер готовий розповісти, чи справді вона варта уваги – все в детальному огляді від 24 Каналу.

Дивіться також Огляд Logitech K980 – бездротової клавіатури з "вічною" батареєю

Дизайн і конструкція

Перше, що вражає – неймовірна тонкість. Всього 22 міліметри висоти роблять цю клавіатуру однією з найтонших механічних моделей на ринку. Я звик до значно товстіших клавіатур і далі ви побачите порівняння G515 RAPID TKL з моєю звичною робочою клавіатурою, але поки не про це.

Форм-фактор TKL (без цифрового блоку) дає море простору на столі для широких рухів мишею. За час тестування клавіатури я грав в CS 2, Battlefield 6 та ARC Raiders і зайве місце поруч дає відчутні переваги.



G515 RAPID TKL виглядає стильно та без надмірностей / Фото 24 Каналу

З іншого боку, в роботі я часто користуюся цифровим блоком і його відсутність тут далася в знаки, тож комусь його, можливо, бракуватиме. Втім клавіатура геймерська, тож більше вільного місця все ж пріоритетніше.

Коли береш клавіатуру в руки, то одразу відчуваєш вагу – 800 грамів роблять її не найлегшою, однак це не іграшка, а справжній інструмент. Корпус клавіатури виконаний з переробленого пластику, все зібрано навідмінно – нічого не рипить та не відстає, а текстура приємна на дотик.



G515 RAPID TKL справді дуже тонка клавіатура / Фото 24 Каналу

Коли ставиш клавіатуру на стіл, вона лежить впевнено завдяки п'яти гумовим ніжкам знизу. Навіть коли я емоційно реагував на напружені моменти в грі, клавіатура залишалася на місці.

До речі, клавіатура також має дві додаткові ніжки, які дозволяють розташувати її під нахилом у двох варіантах: 4 та 8 градусів.



Завдяки гумовим підкладкам G515 RAPID TKL міцно стоїть на столі / Фото 24 Каналу

У мене на тесті була чорна версія, але є й білий варіант. Дизайн максимально мінімалістичний – без надмірностей, логотипів чи прикрас. Тільки чиста лінія, якісний пластик і RGB-підсвічування, що сяє крізь напівпрозорі вирізи букв на кейкапах.

Виглядає стильно, чітко та без зайвих хизувань – навіть з RGB підсвіткою, яку я особисто, загалом не дуже люблю.

Кейкапи та якість виконання

Кейкапи виконані за технологією double-shot PBT, а це означає, що літери та символи не надруковані зверху, а вплавлені у сам пластик – стертися вони фізично не можуть навіть через роки використання (чого не скажеш про символи кирилиці, які все ж надруковані поверх кейкапів і їх сумне майбутнє вже передбачене).



Якість пластику на висоті, переживати можна лише за символи кирилиці / Фото 24 Каналу

На дотик кейкапи мають приємну матову текстуру. Не слизькі, навіть коли руки спітніли після напруженого матчу. Відбитки пальців на поверхні кейкапів не залишаються, на відміну від звичайного ABS-пластику, який через місяць перетворюється на блискучу жирну поверхню.

Профіль кейкапів низький, адаптований під low-profile перемикачі. Відстань між клавішами оптимальна – пальці не промахуються, але й не чіпляють сусідні клавіші. Все продумано і навіть підходить для швидкого "сліпого друку".



Поєднання низького профілю та глибини ходу потрібно відчути самостійно / Фото 24 Каналу

Магнітні аналогові перемикачі: що це і навіщо