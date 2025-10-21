Світ механічних клавіатур давно поділився на два табори: шанувальників класичних "клацань" і тих, хто прагне швидкості, тиші та сучасного дизайну. Logitech G спробувала об'єднати обидва світи у своїй новій G515 Rapid TKL – низькопрофільній клавіатурі з магнітними перемикачами. Я користувався нею цілий місяць – як для роботи, так і для ігор – і тепер готовий розповісти, чи справді вона варта уваги – все в детальному огляді від 24 Каналу.
Дизайн і конструкція
Перше, що вражає – неймовірна тонкість. Всього 22 міліметри висоти роблять цю клавіатуру однією з найтонших механічних моделей на ринку. Я звик до значно товстіших клавіатур і далі ви побачите порівняння G515 RAPID TKL з моєю звичною робочою клавіатурою, але поки не про це.
Форм-фактор TKL (без цифрового блоку) дає море простору на столі для широких рухів мишею. За час тестування клавіатури я грав в CS 2, Battlefield 6 та ARC Raiders і зайве місце поруч дає відчутні переваги.
G515 RAPID TKL виглядає стильно та без надмірностей / Фото 24 Каналу
З іншого боку, в роботі я часто користуюся цифровим блоком і його відсутність тут далася в знаки, тож комусь його, можливо, бракуватиме. Втім клавіатура геймерська, тож більше вільного місця все ж пріоритетніше.
Коли береш клавіатуру в руки, то одразу відчуваєш вагу – 800 грамів роблять її не найлегшою, однак це не іграшка, а справжній інструмент. Корпус клавіатури виконаний з переробленого пластику, все зібрано навідмінно – нічого не рипить та не відстає, а текстура приємна на дотик.
G515 RAPID TKL справді дуже тонка клавіатура / Фото 24 Каналу
Коли ставиш клавіатуру на стіл, вона лежить впевнено завдяки п'яти гумовим ніжкам знизу. Навіть коли я емоційно реагував на напружені моменти в грі, клавіатура залишалася на місці.
До речі, клавіатура також має дві додаткові ніжки, які дозволяють розташувати її під нахилом у двох варіантах: 4 та 8 градусів.
Завдяки гумовим підкладкам G515 RAPID TKL міцно стоїть на столі / Фото 24 Каналу
У мене на тесті була чорна версія, але є й білий варіант. Дизайн максимально мінімалістичний – без надмірностей, логотипів чи прикрас. Тільки чиста лінія, якісний пластик і RGB-підсвічування, що сяє крізь напівпрозорі вирізи букв на кейкапах.
Виглядає стильно, чітко та без зайвих хизувань – навіть з RGB підсвіткою, яку я особисто, загалом не дуже люблю.
Кейкапи та якість виконання
Кейкапи виконані за технологією double-shot PBT, а це означає, що літери та символи не надруковані зверху, а вплавлені у сам пластик – стертися вони фізично не можуть навіть через роки використання (чого не скажеш про символи кирилиці, які все ж надруковані поверх кейкапів і їх сумне майбутнє вже передбачене).
Якість пластику на висоті, переживати можна лише за символи кирилиці / Фото 24 Каналу
На дотик кейкапи мають приємну матову текстуру. Не слизькі, навіть коли руки спітніли після напруженого матчу. Відбитки пальців на поверхні кейкапів не залишаються, на відміну від звичайного ABS-пластику, який через місяць перетворюється на блискучу жирну поверхню.
Профіль кейкапів низький, адаптований під low-profile перемикачі. Відстань між клавішами оптимальна – пальці не промахуються, але й не чіпляють сусідні клавіші. Все продумано і навіть підходить для швидкого "сліпого друку".
Поєднання низького профілю та глибини ходу потрібно відчути самостійно / Фото 24 Каналу
Магнітні аналогові перемикачі: що це і навіщо
Тут починається найцікавіше. G515 RAPID TKL оснащена магнітними аналоговими перемикачами – це принципово інша технологія порівняно зі звичайними механічними свічами.
Як це працює? Коли натискаєш клавішу, магніт усередині стему рухається ближче до датчика, і той реєструє не тільки сам факт натискання, а й глибину натискання. Тобто клавіатура розуміє, наскільки глибоко ти натиснув клавішу в кожен момент часу.
Чим це краще за звичайні механічні перемикачі?
- По-перше, довговічність. Немає фізичного контакту металевих пластин, який зношується – тут все на магнітах. Logitech обіцяє десятки мільйонів натискань без деградації.
- По-друге, точність. Можна налаштувати точку спрацювання (actuation point) від 0.1 до 2.5 міліметрів – тобто зробити клавіші надчутливими або, навпаки, такими, що потребують глибокого натискання.
Магнітні перемикачі та підсвітка / Фото 24 Каналу
Загальний хід клавіші – всього 2.5 міліметри, а зусилля спрацювання – 35±7 грамів, тобто легке натискання без втоми для пальців навіть після годин гри чи друку.
Що важливо – всі перемикачі попередньо змащені. Це відчувається одразу: натискання м'які, плавні, без скрипів чи неприємних шорохів. Свічі працюють тихо, з приємним приглушеним звуком, без різких металевих нот.
Rapid Trigger – це те, що змінює геймінг
А тепер про найголовнішу фішку цієї клавіатури – Rapid Trigger. Це динамічна актуація, і вона справді революційна для швидких ігор.
Як працює звичайна клавіатура? Натискаєш клавішу вниз до точки спрацювання (наприклад, 2 мм) – команда відправляється. Потім треба відпустити клавішу назад до точки скидання (reset point, наприклад, 1 мм), щоб можна було знову натиснути – це займає час.
Rapid Trigger працює інакше. Клавіша реагує на будь-яку зміну напрямку руху. Натиснув вниз – команда відправилася. Почав відпускати – команда одразу скидається, навіть якщо клавіша пройшла всього 0.1 мм назад. Почав знову натискати – команда миттєво активується знову. Не треба чекати повернення до reset point – реакція миттєва.
Тепер ви зможете налаштувати глибину спрацьовування / Фото 24 Каналу
Як це відчувається в іграх? У Battlefield 2 та ARC Raiders я одразу помітив різницю в стрейфінгу. Швидкі рухи A-D-A-D стали чіткішими і швидшими. Персонаж змінює напрямок миттєво, без затримок.
Контрстрейфи (зупинка руху перед пострілом) виходять точнішими. У перші дні здавалося, що клавіші занадто чутливі, але через тиждень адаптувався, і тепер не уявляю, як повертатися до звичайної клавіатури.
У G HUB (це такий застосунок для налаштування функцій та можливостей клавіатури) є готові профілі Rapid Trigger для різних жанрів ігор – FPS, MOBA, Racing тощо. Можна почати з них, а потім налаштувати під себе.
Я експериментував із різними значеннями(чутливості спрацювання і зупинився на 0.2 мм для шутерів – ідеальний баланс між швидкістю та контролем.
Multi-Point Action: пояснюю на пальцях
Ще одна унікальна можливість магнітних перемикачів – Multi-Point Action. Це можливість призначити дві різні команди на одну клавішу залежно від глибини натискання.
Наприклад, у шутерах можна налаштувати клавішу Shift так: легке натискання (1 мм) – скрадання, глибоке натискання (2 мм) – біг.
Або клавішу Ctrl: легке натискання – присідання, глибоке – положення лежачи. Не треба використовувати дві різні клавіші, все на одній.
Спочатку я скептично ставився до цієї функції – здавалося, що важко буде контролювати глибину натискання в запалі бою. Але після кількох днів тренування в Battlefield 6 налаштував собі Ctrl на присідання та лягання, і це справді зручно. Легко натискаю – присідаю за укриттям, сильніше тисну – лягаю на землю. Звикнув швидко.
Правда, ця функція не для всіх ігор і не для всіх клавіш. Для основних рухових клавіш WASD я Multi-Point Action не використовував – там потрібна чіткість без градацій. Але для допоміжних клавіш (Shift, Ctrl, альтернативні дії) це дуже корисна опція.
Key Priority: коли важлива кожна мілісекунда
Key Priority – це функція пріоритизації клавіш. Якщо одночасно натиснути дві клавіші, система визначає, яка команда важливіша, і виконує її першою.
Класична ситуація в шутерах: біжиш вперед (W), раптом бачиш ворога і натискаєш A, щоб різко змістися вліво. Зазвичай є мікрозатримка, поки система обробляє обидві команди. З Key Priority клавіша A (рух убік) отримує пріоритет над W (рух вперед), і персонаж миттєво змінює напрямок.
Чесно кажучи, цю функцію найважче відчути суб'єктивно, бо вона працює на рівні мілісекунд. Але коли тестував клавіатуру у швидких матчах Battlefield 6, де кожна мілісекунда має значення, різниця є. Рухи стали трохи чіткішими, реакція на загрозу – швидшою.
Досвід у різних іграх: від шутерів до RPG
Counter-Strike 2 та Battlefield 6: тут клавіатура розкривається на повну. Rapid Trigger дає конкурентну перевагу в стрейфінгу та контрстрейфах. Короткий хід клавіш забезпечує швидку реакцію. Після місяця гри на G515 RAPID TKL мій aim став стабільнішим, а рухи – точнішими. А Polling rate в 1000 Гц гарантує мінімальну затримку.
В Cyberpunk 2077 та інших сюжетноорієнтованих одноосібних ігор клавіатура, можливо, надто професійна, але зате дуже комфортна для тривалих сесій. Низький профіль зменшує втому кистей, а тихі перемикачі не дратують ні тебе ні оточуючих (перевірено на вечірніх сесіях).
Гоночні ігри. А тут аналогові перемикачі по-справжньому сяють! Можна налаштувати W та S як аналогові педалі газу і гальма – глибина натискання регулює силу прискорення. У Forza Horizon 5 це дивовижне відчуття – контроль газу пальцями майже, як на контроллері. Не замінює кермо з педалями, але набагато краще за звичайні дискретні клавіші.
Друкування текстів та робота
Як журналіст, я щодня друкую тисячі слів і G515 RAPID TKL виявилася неочікувано комфортною для роботи.
Низький профіль 22 мм означає, що руки лежать природно, без вигину в зап'ястках. Я друкував без своєї підставки для рук, яку я зазвичай використовую для робочої Keychron K2, і за кілька годин роботи жодного дискомфорту.
G515 RAPID TKL та Keychron K2 / Фото 24 Каналу
Для порівняння: на моїй Keychron K2 (стандартна механіка з Cherry MX) через годину-дві роботи без підставки починає тягнути в кистях, саме тому я постійно використовую підставку.
Короткий хід клавіш 2.5 мм дає швидкий відгук, пальці менше рухаються вертикально, менше втомлюються.
Звук – приємний, приглушений. Logitech додала багатошарове звукопоглинання всередину корпусу, і це працює.
Єдине застереження: якщо ви звикли до високопрофільних клавіатур з тактильним бампом (наприклад, Cherry MX Brown), перші дні будуть незвичними. Магнітні перемикачі лінійні, без вираженого тактильного фідбеку. Але вже за 3-4 дні адаптуєшся, і повертатися не захочеться.
RGB-підсвічування та LIGHTSYNC
Кожна клавіша в Logitech G515 Rapid TKL має індивідуальне RGB-підсвічування, яке світиться крізь напівпрозорі літери латиниці на кейкапах. Ефекти можна налаштувати через G HUB. Тут і хвилі, статичні кольори, дихання, реакція на натискання, синхронізація з іншою периферією Logitech, за що відповідає функція LIGHTSYNC, яка підганяє під один стиль всю вашу ігрову лінійку G, яка має підсвітку.
Я не великий фанат веселок на столі, тож встановив статичну синьо-оранжеву підсвітку на середній яскравості. В моєму випадку таке рішення має максимально утилітарну мету – жовтим світяться клавіші з буквами, синім – решта клавіатури, що не відволікає від роботи.
Максимальне підсвічування досить яскраве – його чітко видно при яскравому освітленні, а мінімальна яскравість достатня для зручного читання навіть у темряві.
G515 RAPID TKL це справді красива клавіатура / Фото 24 Каналу
До речі, можна налаштувати різні профілі підсвічування для різних ігор – наприклад, у Battfield 6 підсвітити WASD та важливі клавіші для швидкої стрільби, а в RPG виділити клавіші вмінь та швидких дій. У G HUB також є бібліотека готових профілів для популярних ігор, але ви можете проявити свою творчість та все налаштувати під себе.
Програмне забезпечення G HUB
Для налаштування клавіатури потрібна спеціальна програма Logitech G HUB. Вона дає контроль над усім: Rapid Trigger (чутливість, профілі для жанрів), Multi-Point Action (налаштування точок актуації для кожної клавіші), Key Priority, переназначення клавіш, макроси, RGB-ефекти. Інтерфейс інтуїтивний, розібратися можна за 10-15 хвилин.
G Hub допоможе налаштувати кожне натискання / Фото 24 Каналу
Особливо корисні готові профілі Rapid Trigger для різних жанрів ігор – FPS, MOBA, MMO, Racing. Можна почати з них, а потім доналаштувати під себе. Для просунутих користувачів є можливість налаштувати точку актуації для кожної клавіші окремо – від 0.1 до 2.5 мм.
Але є й недоліки. G HUB – досить ресурсномістка програма. Вона займає ~400-500 МБ оперативної пам'яті у фоні і іноді сповільнює систему, особливо на не найновіших комп'ютерах чи ноутбуках.
Хотілося б мати альтернативу – веб-версію налаштувань або легший клієнт. Але треба визнати: софт працює, а функціонал справді потужний. До речі, можна зберегти кілька профілів у пам'ять клавіатури, щоб не запускати G HUB постійно.
Підключення: чому тільки провід
G515 RAPID TKL – виключно провідна клавіатура. Вона комплектується міцним USB-A to USB-C кабелем довжиною 1.8 метра. Чому Logitech не зробила бездротову версію, як у G515 LIGHTSPEED TKL?
Відповідь проста: мінімальна затримка. Магнітні аналогові перемикачі постійно передають дані про глибину натискання клавіш, це більший потік інформації, ніж у звичайних клавіатур. Провідне підключення гарантує polling rate в 1000 Гц без жодних затримок. Для конкурентного геймінгу, де кожна мілісекунда критична, це правильне рішення.
Кабель якісний, не заважає, не гнеться під дивними кутами (насправді він дуже гнучкий і його зручно розташувати, як потрібно).
Підсумки: для кого G515 RAPID TKL і скільки вона коштує
Після місяця щоденного використання можу впевнено сказати: Logitech G515 RAPID TKL – одна з найкращих ігрових клавіатур для конкурентного геймінгу та комфортної роботи, яку я тримав у руках. Вона не ідеальна, але поєднує унікальні технології, преміальну якість збірки та продуману ергономіку.
Кому рекомендую:
- геймерам: якщо ви граєте в змагальні шутери (CS2, Valorant, Apex, Battlefield) – Rapid Trigger дає реальну перевагу в швидкості реакції;
- любителям низькопрофільних клавіатур: якщо вам подобається тонкий дизайн, короткий хід клавіш та функціональність – на цю клавіатуру точно варто звернути увагу;
- тим, хто шукає щось незвичне: низький профіль зменшує втому рук, комфорт на висоті, Multi-Point Action та аналогові можливості відкривають нові можливості не лише для ігор, але й для роботи.
Кому НЕ рекомендую:
- якщо обмежений бюджет – це дорога клавіатура;
- якщо потрібна бездротова версія – тут лише провід;
- якщо важливі виділені медіа-клавіші – їх тут немає (лише додаткові через FN+);
- якщо любиш повнорозмірні клавіатури з numpad – це TKL;
G515 RAPID TKL – ігрова клавіатура, на яку варто звернути увагу / Фото 24 Каналу
Після місяця використання було дуже важко повертатися до своєї звичної механічної клавіатури, яка тепер відчувається дуже обмеженою без – Rapid Trigger. Короткий хід клавіш змінив моє сприйняття того, якою має бути клавіатура загалом, хоча до знайомства з G515 я віддавав перевагу масивним клавіатурам
Так, вона далеко не дешева (в Україні офіційна ціна – 6999 гривень) і має певні мінуси, але враження від користувацького досвіду виходять на передній план.
Якщо ви шукаєте клавіатуру для серйозного геймінгу та готові інвестувати в якість – G515 RAPID TKL варта кожної гривні.