Как здесь помогут технологии?

Разработка новой системы ведется в сотрудничестве с Microsoft. Пока у них есть только прототип, а не полноценно работающая технология на базе искусственного интеллекта. Главная задача – анализировать и интерпретировать современный молодежный сленг поколений Z и Альфа, а также сообщения, насыщенные эмодзи. Нужно это для того, чтобы выявлять преступников, которые притворяются детьми, прибегая для этого к определенным словесным конструкциям, высказываний, новых нишевых слов и других паттернов, характерных этим двум поколениям, пишет 24 Канал со ссылкой на Tech Xplore.

Комиссар федеральной полиции Австралии Крисси Барретт заявила изданию AFP, что социальные сети стали рассадником травли, сексуальной эксплуатации и радикализации молодежи. Новый инструмент имеет целью значительно ускорить работу правоохранителей, позволяя им раньше выявлять угрозы и спасать детей от опасности.

Особую тревогу у власти вызывает рост активности так называемых "краймфлюенсеров". Это онлайн-хищники, которые используют свою осведомленность в социальных сетях для атак на молодых и уязвимых пользователей, преимущественно девушек-подростков. По словам Барретт, эти преступники мотивированы анархией и желанием нанести вред другим. Часто они действуют в составе децентрализованных онлайн-сетей, которые прославляют насилие и эксплуатацию. Их идеологии могут включать нигилизм, садизм, нацизм и сатанизм.

Эти группировки применяют тактику, напоминающую многопользовательские онлайн-игры: они охотятся на своих жертв, выслеживают их на различных платформах, таких как Roblox, Discord и Telegram, и заманивают в ловушку. Процесс совершения преступлений превращается в своеобразную "геймификацию", где злоумышленники получают более высокий статус в своей группе за демонстрацию более экстремальных и жестоких действий. Иногда они даже "обмениваются" жертвами между собой, будто игровыми персонажами, пишет Newsreel.

Эта проблема имеет международный характер.

Благодаря информации, предоставленной AFP, за рубежом уже происходили аресты по обвинениям в убийствах, подстрекательстве к самоубийству, сексуальном насилии и киберпреступлениях, которые были связаны с подобными действиями.

В самой Австралии были задержаны несколько человек в возрасте от 17 до 20 лет. Для борьбы с этим явлением полиция создает специальную оперативную группу под названием Taskforce Pompilid.

Разработка ИИ-инструмента является частью более широкой стратегии Австралии по усилению безопасности в интернете. С 10 декабря в стране вступит в силу закон, который обяжет социальные сети, в частности Facebook, Instagram и TikTok, удалять аккаунты пользователей, которым еще не исполнилось 16 лет. Платформы должны будут не только проверять возраст пользователей, но и принять "разумные меры" для предотвращения регистрации несовершеннолетних. Это одна из самых строгих подобных инициатив в мире, и международные регуляторы внимательно следят за тем, насколько эффективной она окажется.