Apple формирует первую волну своих устройств на 2026 год, и среди них ожидается обновленный iPad начального уровня. Компания планирует выпустить новый базовый iPad вместе с обновленными моделями iPad Air. Об этом пишет Digital Trends.

Какие изменения получит iPad начального уровня?

По словам экпсерта Марка Гурмана, значительных изменений в дизайне ждать не стоит, однако новые планшеты получат более быстрые процессоры. Для entry-level iPad это означает переход на чип Apple A18, тогда как iPad Air, вероятно, оснастят процессором M4.

Именно A18 может впервые открыть для базового iPad поддержку Apple Intelligence. По информации источника, эта возможность станет одной из ключевых составляющих маркетинговой стратегии нового планшета. Текущая модель такого функционала не имеет.

Как пишет Bloomberg, кроме процессора, ожидается и обновление оперативной памяти. Предыдущие утечки указывали, что Apple планирует увеличить объем RAM. Если прошлогодний entry-level iPad поставлялся с чипом A16 и 6 ГБ оперативной памяти, то версия 2026 года может получить A18 в сочетании с 8 ГБ RAM.

Точную дату анонса новых iPad компания пока не раскрывала. В то же время, учитывая график запусков прошлого года, презентация может состояться в начале марта. Ожидается, что ближе к событию появится больше информации о ценах, доступности и возможных дополнительных изменениях, помимо внутренних обновлений.

Параллельно с новыми iPad Apple, по прогнозам, также представит iPhone 17e и обновленные MacBook Pro с процессором M5 в ближайшие недели.