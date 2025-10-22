Офис шерифа округа Майами-Дейд стал первым правоохранительным ведомством в США, взявшим на вооружение автономный патрульный автомобиль, сообщает The Mirror. Машину под названием Police Unmanned Ground Vehicle (PUG) разработала некоммерческая компания Policing Lab. Презентация состоялась в Super Cars Room Miami и сопровождалась пиротехническим шоу, информирует 24 Канал.

Как будет работать полицейский автомобиль будущего?

Автомобиль, напоминающий Ford Explorer, способен самостоятельно останавливать другие транспортные средства и выписывать штрафы. Его оборудование включает дрон, запускаемый с крыши, тепловизор, камеры с обзором на 360 градусов, сканеры номерных знаков, аудиосенсоры и окна с сенсорными экранами, на которых можно отображать важные сообщения для граждан.

Шериф Майами-Дейд Рози Кордеро-Штуц отметила, что PUG не заменит заместителей, а станет для них высокотехнологичным партнером.

Автомобиль предназначен для патрулирования "горячих точек", охраны мероприятий, оказания поддержки в чрезвычайных ситуациях и работы в районах с ограниченными ресурсами. По словам шерифа, машину можно будет отправить, например, в эвакуированную из-за урагана зону для информирования населения или же в криминогенный район, где само присутствие полиции является сдерживающим фактором.

Функции патрулирования на основе искусственного интеллекта автоматизируют оценку ситуации, отчетность и патрулирование жилых и деловых районов.

Однако автомобиль имеет ограничения: он не сможет ездить по шоссе, а его скорость будет ограничена, поэтому его не будут использовать в полицейских погонях. Заместители шерифа смогут вызвать беспилотную машину на место преступления для получения поддержки с дрона и использования других ее возможностей.

Сейчас PUG является частью 12-месячной пилотной программы. В течение первого года, пока автомобиль будет ездить самостоятельно, на переднем сиденье для контроля будет сидеть заместитель шерифа. Машину будут демонстрировать на публичных мероприятиях, чтобы собрать отзывы жителей.

По результатам программы, которые будут оценивать по таким показателям, как время реагирования, сдерживание преступности и безопасность офицеров, будет приниматься решение о расширении проекта.

Первый автомобиль компания Policing Lab подарила департаменту. Если другие правоохранительные органы захотят приобрести такие машины, их стоимость составит от 150 до 200 тысяч долларов за единицу.

Где еще в мире используют роботов-полицейских?

Идея привлечения роботов к правоохранительной деятельности не нова, и полиция Майами-Дейд – не первопроходцы в этой сфере. В разных странах мира уже несколько лет тестируют и внедряют подобные технологии для патрулирования и охраны общественного порядка.

ОАЭ : Одним из самых известных примеров является Дубай, где еще в 2017 году появился первый робот-полицейский. Он не может задерживать преступников, но помогает гражданам: через него можно сообщить о преступлении, оплатить штраф или получить справочную информацию. Робот оснащен камерами и системой распознавания лиц.

: Одним из самых известных примеров является Дубай, где еще в 2017 году появился первый робот-полицейский. Он не может задерживать преступников, но помогает гражданам: через него можно сообщить о преступлении, оплатить штраф или получить справочную информацию. Робот оснащен камерами и системой распознавания лиц. Китай : Эта страна активно использует патрульных роботов в аэропортах, на вокзалах и в общественных местах крупных городов, как сообщает Interesting Engineering. Эти устройства осуществляют видеонаблюдение, идентифицируют людей по лицам и могут измерять температуру тела.

: Эта страна активно использует патрульных роботов в аэропортах, на вокзалах и в общественных местах крупных городов, как сообщает Interesting Engineering. Эти устройства осуществляют видеонаблюдение, идентифицируют людей по лицам и могут измерять температуру тела. Сингапур : В Сингапуре на улицах тестируют роботов по имени "Ксавьер". Их задача – выявлять "нежелательное социальное поведение", например, курение в неположенных местах или неправильную парковку велосипедов. Заметив нарушение, робот делает замечание и сообщает об инциденте операторам.

: В Сингапуре на улицах тестируют роботов по имени "Ксавьер". Их задача – выявлять "нежелательное социальное поведение", например, курение в неположенных местах или неправильную парковку велосипедов. Заметив нарушение, робот делает замечание и сообщает об инциденте операторам. США: Кроме автомобиля PUG, известны и другие роботы. Например, роботы компании Knightscope уже несколько лет патрулируют торговые центры и паркинги, выполняя функции охранников. Также много споров вызвало использование полицией робота-собаки Spot от Boston Dynamics. Его привлекали для разведки в опасных для человека ситуациях, например, при угрозе взрыва.

В общем, большинство существующих полицейских роботов пока выполняют вспомогательные функции: наблюдение, сбор информации и патрулирование по заданному маршруту. Они действуют как мобильные камеры наблюдения и помогают освободить людей-офицеров для более сложных задач.