Технический директор Panasonic Energy Сёичиро Ватанабе заявил, что компания завершит подготовку образцов твердотельных батарей к марту 2027 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Когда Panasonic запустит новые батареи?

По его словам, проверка надежности таких аккумуляторов клиентами может занять около двух лет. Panasonic делает ставку на более высокую плотность энергии и безопасность новых решений, ведь твердотельные батареи не содержат жидких электролитов и поэтому имеют меньший риск воспламенения или утечек.

Хотя основным направлением для Panasonic остаются литий-ионные батареи, компания хочет использовать опыт в сфере электромобильных аккумуляторов, чтобы войти в новый сегмент, где сейчас лидирует TDK. На рынок также готовятся выйти другие японские гиганты: Toyota и Idemitsu планируют устанавливать свои твердотельные батареи в электромобили с 2027–2028 годов, а Nissan і Honda ведут собственные разработки.

Ватанабе отметил, что массовое производство твердотельных аккумуляторов для электромобилей технически возможно, однако отрасль сталкивается с высокой волатильностью цен, поэтому важнее сначала реализовать их потенциал. Между тем Panasonic почти готова запустить в производство 4680 литий-ионные батареи, которые разрабатывала по просьбе Tesla Илона Маска, и ждет окончательного одобрения от клиентов.

Когда появятся гуманоидные роботы в быту?

Стоит отметить, что самих роботов также вскоре может стать больше. Например, на выставке IFA 2025 компания Neura из Германии представила новые разработки – гуманоидного робота 4NE1 и мобильную платформу-ассистента MiPA. Несмотря на простые демонстрации, инженеры считают, что эти машины могут войти в повседневную жизнь быстрее, чем прогнозировалось.

Руководитель инженерного отдела Neura Арне Нордманн объяснил, что первые прототипы уже работают в корпоративном секторе после дебюта на выставке Automatica в июне. Следующим шагом может стать выход на потребительский рынок.