Стремительный рост количества дата-центров у Великобритании создал неожиданную проблему: в Лондоне задерживаются новые жилые проекты, потому что энергосистема на пределе возможностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новый отчет Комитета по вопросам планирования и восстановления Лондонской ассамблеи.

Дата-центры ударили по жилищному строительству Лондона: сеть не выдерживает нагрузки

Дата-центры - это огромные комплексы серверов, которые питают цифровые сервисы, стриминг и искусственный интеллект. Они потребляют гигантские объемы электроэнергии, необходимой для питания компьютеров и систем охлаждения. По оценкам, один типичный дата-центр потребляет столько же электроэнергии, как около 100 тысяч домохозяйств.

Отчет напоминает: в 2022 году столичные власти начали расследовать задержки жилых проектов в районах Илинг, Гиллиндон и Хаунслоу. Некоторые завершенные объекты получали сообщение, что подключения к электросети придется ждать.. до 2037 года.

Существовала реальная угроза, что строительство нового жилья придется полностью "поставить на паузу". Лишь временные решения, согласованные между GLA, National Grid и регулятором Ofgem, позволили избежать полного коллапса, но часть проектов все равно отсрочили.

Председатель комитета Джеймс Смолл-Эдвардс назвал недостаток энергомощностей "настоящим ограничением" для застройки и экономического развития Лондона.

Хотя дата-центры пока формируют менее 10% энергопотребления Великобритании, к 2050 году их потребность может вырасти на 600%.

По состоянию на август в стране уже работают 447 дата-центров, и ожидается, что их станет примерно на 100 больше. Более половины новых объектов строят в Лондоне и вокруг него - именно там, где сеть уже перегружена.

Гендиректор West London Business Эндрю Дейкерс заявил BBC, что региону нужно значительно быстрее увеличивать доступные мощности:

National Grid планирует добавить 7 ГВт в Западный Лондон до 2037 года. Но это должно произойти раньше. 12 лет - это слишком долго. Спрос уже здесь.

Представитель Федерации строителей жилья Родри Уильямс отметил, что правительство должно гарантировать надлежащие инвестиции в энергосеть, чтобы поддерживать новую застройку.

Комитет предложил:

создать отдельную категорию в градостроительном планировании для дата-центров;

лучше координировать их энергопотребление;

обновить Лондонский план с четкой политикой в отношении дата-центров.

Правительство уже заявило, что изучает "специальные решения", в частности через AI Energy Council. Команда мэра Садика Хана сообщила, что рекомендации будут "тщательно рассмотрены".

В мэрии напомнили, что при Хане Лондон показал рекордные показатели запуска муниципального жилья - крупнейшие с 1970-х - однако проблема энергомощностей требует новых системных решений.