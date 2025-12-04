Стрімке зростання кількості дата-центрів у Великій Британії створило несподівану проблему: у Лондоні затримуються нові житлові проєкти, бо енергосистема на межі можливостей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на новий звіт Комітету з питань планування та відновлення Лондонської асамблеї.

Дивіться також Токіо не на першому місці: як змінився рейтинг найбільших міст світу у 2025 році

Дата-центри вдарили по житловому будівництву Лондона: мережа не витримує навантаження

Дата-центри — це величезні комплекси серверів, які живлять цифрові сервіси, стримінг і штучний інтелект. Вони споживають гігантські обсяги електроенергії, необхідної для живлення комп'ютерів і систем охолодження. За оцінками, один типовий дата-центр споживає стільки ж електроенергії, як близько 100 тисяч домогосподарств.

Звіт нагадує: у 2022 році столична влада почала розслідувати затримки житлових проєктів у районах Ілінг, Гілліндон та Хаунслоу. Деякі завершені об'єкти отримували повідомлення, що на підключення до електромережі доведеться чекати… до 2037 року.

Існувала реальна загроза, що будівництво нового житла доведеться повністю "поставити на паузу". Лише тимчасові рішення, узгоджені між GLA, National Grid та регулятором Ofgem, дозволили уникнути повного колапсу, але частину проєктів все одно відтермінували.

Голова комітету Джеймс Смолл-Едвардс назвав нестачу енергопотужностей "справжнім обмеженням" для забудови та економічного розвитку Лондона.

Хоча дата-центри наразі формують менше 10% енергоспоживання Великої Британії, до 2050 року їхня потреба може зрости на 600%.

Станом на серпень у країні вже працюють 447 дата-центрів, і очікується, що їх стане приблизно на 100 більше. Понад половина нових об'єктів будують у Лондоні та навколо нього — саме там, де мережа вже перенавантажена.

Гендиректор West London Business Ендрю Дейкерс заявив BBC, що регіону потрібно значно швидше збільшувати доступні потужності:

National Grid планує додати 7 ГВт у Західний Лондон до 2037 року. Але це має відбутися раніше. 12 років — це занадто довго. Попит уже тут.

Представник Федерації будівельників житла Родрі Вільямс наголосив, що уряд повинен гарантувати належні інвестиції в енергомережу, щоб підтримувати нову забудову.

Комітет запропонував:

створити окрему категорію у містобудівному плануванні для дата-центрів;

краще координувати їх енергоспоживання;

оновити Лондонський план із чіткою політикою щодо дата-центрів.

Уряд уже заявив, що вивчає "спеціальні рішення", зокрема через AI Energy Council. Команда мера Садіка Хана повідомила, що рекомендації будуть "ретельно розглянуті".

У мерії нагадали, що за Хана Лондон показав рекордні показники запуску муніципального житла — найбільші з 1970-х — однак проблема енергопотужностей потребує нових системних рішень.