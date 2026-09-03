Новая эра марсианской связи и роль Blue Origin

NASA выбрала космическую компанию Джеффа Безоса Blue Origin для разработки системы Mars Telecommunications Network (MTN) стоимостью 700 миллионов долларов, что сообщает издание Space.com со ссылкой на официальное заявление агентства. Специалисты планируют, что новый аппарат начнет полноценную работу на орбите Марса уже к 2030 году.

В отличие от большинства других аппаратов, MTN не будет собирать собственные научные данные. Его главной задачей станет ретрансляция информации и обеспечение стабильной высокоскоростной связи для роботизированных и будущих пилотируемых миссий.

Этот контракт знаменует важную веху в стратегии NASA по расширению услуг связи и навигации за пределами Земли и Луны, создавая основу для длительного исследования Марса в ближайшие десятилетия,

– прокомментировал официальный представитель NASA.

Почему возникла необходимость в новом спутнике

Потребность в специализированном ретрансляторе стала острой из-за старения нынешнего марсианского флота. Сейчас передачу данных с марсоходов Curiosity и Perseverance обеспечивают лишь два аппарата NASA – Mars Odyssey и Mars Reconnaissance Orbiter, запущенные в 2001 и 2005 годах соответственно. Им также помогают европейские космические аппараты Mars Express и Trace Gas Orbiter.

Однако все эти орбитальные станции параллельно проводят собственные научные исследования, что ограничивает их возможности в качестве ретрансляторов. Новый аппарат от Blue Origin будет работать исключительно для нужд связи.

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Это система связи нового поколения, которая обеспечит надежные высокоскоростные услуги связи и навигации для текущих и будущих марсианских миссий,

– добавил представитель агентства.

Технические детали и условия контракта

Для создания спутника Blue Origin использует свою космическую платформу Blue Ring. Этот аппарат оснащен гибридной солнечно-электрической и химической двигательной установкой, что обеспечивает высокую маневренность и универсальность при более низкой стоимости. Прототип платформы впервые отправили в космос в январе 2025 года во время дебютного запуска тяжелой ракеты New Glenn.

Официальный контракт предусматривает, что Blue Origin полностью разработает, смонтирует, интегрирует, запустит и будет управлять миссией. Ожидается, что спутник отправят в космос на ракете New Glenn, а готовую космическую платформу компания должна передать NASA не позднее 31 декабря 2028 года.

Благодаря этому проекту NASA готовит инфраструктуру для будущих пилотируемых экспедиций на Марс, которые планируется провести в конце 2030-х или в начале 2040-х годов.