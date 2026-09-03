Нова ера марсіанського зв'язку та роль Blue Origin

NASA обрала космічну компанію Джеффа Безоса Blue Origin для розробки системи Mars Telecommunications Network (MTN) вартістю 700 мільйонів доларів, про що повідомляє видання Space.com з посиланням на офіційну заяву агентства. Фахівці планують, що новий апарат розпочне повноцінну роботу на орбіті Марса вже до 2030 року.

На відміну від більшості інших апаратів, MTN не збиратиме власні наукові дані. Його головним завданням стане ретрансляція інформації та забезпечення стабільного високошвидкісного зв'язку для роботизованих і майбутніх пілотованих місій.

Цей контракт знаменує важливу віху в стратегії NASA з розширення послуг зв'язку та навігації за межами Землі та Місяця, створюючи основу для тривалого дослідження Марса в найближчі десятиліття,

– прокоментував офіційний представник NASA.

Чому виникла потреба в новому супутнику

Потреба у спеціалізованому ретрансляторі стала гострою через старіння поточного марсіанського флоту. Зараз передачу даних із марсоходів Curiosity та Perseverance забезпечують лише два апарати NASA – Mars Odyssey та Mars Reconnaissance Orbiter, які запустили у 2001 та 2005 роках відповідно. Їм також допомагають європейські космічні апарати Mars Express і Trace Gas Orbiter.

Проте всі ці орбітальні станції паралельно виконують власні наукові дослідження, що обмежує їхні можливості як ретрансляторів. Новий апарат від Blue Origin працюватиме виключно для потреб комунікації.

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Це система зв'язку нового покоління, яка забезпечить надійні високошвидкісні послуги комунікації та навігації для поточних і майбутніх марсіанських місій,

– додав представник агентства.

Технічні деталі та умови контракту

Для створення супутника Blue Origin використає свою космічну платформу Blue Ring. Цей апарат оснащено гібридною сонячно-електричною та хімічною рушійною установкою, що забезпечує високу маневреність та універсальність при нижчій вартості. Прототип платформи вперше відправили в космос у січні 2025 року під час дебютного запуску важкої ракети New Glenn.

Офіційний контракт передбачає, що Blue Origin повністю розробить, залучить, інтегрує, запустить та управлятиме місією. Очікують, що супутник відправлять у космос на ракеті New Glenn, а готову космічну платформу компанія повинна передати NASA не пізніше 31 грудня 2028 року.

Завдяки цьому проєкту NASA готує інфраструктуру для майбутніх пілотованих експедицій на Марс, які планують провести наприкінці 2030-х або на початку 2040-х років.