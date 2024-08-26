Boeing подставил NASA: Starliner не успеет выполнить все миссии до вывода МКС из эксплуатации

Программа космических кораблей Starliner компании Boeing испытывает значительные задержки связанные с выявленными проблемами. Это ставит под сомнение способность компании завершить запланированные пилотируемые миссии на Международную космическую станцию (МКС) до вывода станции из эксплуатации в 2030 году.

Недавние проблемы во время испытательного полета привели к тому, что NASA решило, что Starliner вернется на Землю без экипажа, что вызывает беспокойство относительно будущего программы, информирует Техно 24.

А тем временем Астронавты Starliner застряли на МКС до 2025 года: как они могут потратить время в космосе

Проект Boeing и NASA

Десять лет назад NASA выбрало Boeing одним из основных разработчиков космических кораблей для транспортировки астронавтов на МКС, выделив компании 4,2 миллиарда долларов на проведение шести пилотируемых миссий.



Корабль Boeing Starliner / Фото Boeing

Однако сегодня проект Starliner находится на критическом этапе. Космический корабль, который доставил астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямса на МКС 5 июня, теперь должен вернуться на Землю без экипажа из-за проблем с безопасностью.



Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернутся на Землю на корабле SpaceX / Фото NASA

Вместо этого астронавты вернутся на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Проект этого корабля стартовал одновременно с Boing и NASA выделила на его создание вдвое меньший бюджет. За это время SpaceX успела создать пилотируемый корабль, его грузовую версию и оба из них сегодня успешно выполняют миссии к МКС.



Корабль Crew Dragon / Фото NASA

Еще и слишком, SpaceX продает места на Crew Dragon для частных полетов и именно ее корабли, скорее всего, помогут свести МКС с орбиты, когда придет ее время.

Неспособность Boeing успешно завершить свою первую пилотируемую испытательную миссию может означать, что компания не выполнит своих обязательств по контракту с NASA по выполнению шести пилотируемых миссий до вывода МКС из эксплуатации в 2030 году.

Проклятие Starliner

Хотя Boeing не сделал официального заявления относительно последних неудач, NASA подтвердило, что компания остается частью программы пилотируемых космических полетов.

Следует напомнить, что проект Starliner с самого начала неоднократно сталкивался с рядом проблем. Поэтому Boeing вынужденно переносила сроки готовности корабля и даже после того, как уже фактически был готов к полету, тестовые проверки выявляли дефекты, которые могли бы стоить астронавтам жизни.

Например, первый беспилотный полет Starliner в 2019 году закончился неудачей после которой корабль долго проверяли, чтобы выявить и устранить неисправности. Успешная стыковка с МКС в автоматическом режиме в рамках первой миссии состоялась аж в 2022 году.

После этого корабль начали готовить к первому полету с экипажем, но и эту миссию пришлось несколько раз переносить из-за различных осложнений и выявленных проблем. Впрочем, он тоже не прошел без приключений.

Во-первых , миссию отменили перед стартом, когда выяснилось, что есть проблемы со стравливанием кислорода в разгонном блоке ракеты ULA Atlas V.

, миссию отменили перед стартом, когда выяснилось, что есть проблемы со стравливанием кислорода в разгонном блоке ракеты ULA Atlas V. Во-вторых, сам Starliner отличился во время успешного запуска и первого пилотируемого полета к МКС, который наконец состоялся в июне 2024 года. Во время полета была зафиксирована утечка гелия, а двигатели отказались должным образом работать, что повлияло на процесс стыковки со станцией.



Экипаж Starliner наконец присоединился к команде МКС / Фото NASA

Теперь же корабль не может должным образом завершить свою миссию, поскольку возвращаться на нем экипажу Starliner рискованно. К счастью NASA может использовать SpaceX для того, чтобы вернуть астронавтов, однако этот вопрос требовал изменения конфигураций имеющихся миссий, что заняло немало времени. В результате астронавты застряли на станции на 8 месяцев.

У Boeing большие проблемы

Конечно Boeing будет нести ответственность за покрытие расходов, связанных с решением проблем с двигателями и других вопросов, выявленных во время реализации программы Starliner, которые уже на сегодня оцениваются в 1,6 миллиарда долларов из-за задержек и перерасхода.

Ожидается, что эта цифра возрастет, поскольку Boeing, возможно, придется перепроектировать некоторые элементы системы двигателя, чтобы исправить проблемы, которые возникли во время летных испытаний экипажа.

Кроме того, компания очевидно будет иметь и репутационные проблемы, ведь ситуация со Starliner и проваленным контрактом NASA не будет способствовать доверию к Boeing.



Starliner получился слишком проблемным кораблем / Рендер Boeing

NASA нужен надежный партнер

Если бы тестовая миссия была успешной, Boeing мог бы запустить первую из шести запланированных миссий на МКС в 2025 году. Однако, учитывая нынешние неудачи, первый пилотируемый полет Starliner вряд ли состоится раньше 2026 года.

Несмотря на заверения Boeing, что Starliner безопасен для обратного полета, инженеры NASA, помня об уроках прошлых миссий и рисках, присущих космическим полетам, в конце концов решили, что возвращение корабля без экипажа будет более безопасным вариантом.

Итог

Следует заметить, что Boeing уже давно стал представителем классической корпорации старого типа, обремененной длительными процессами, запутанной бюрократией и отсутствием серьезных инноваций, которые двигают индустрию вперед.

В противовес ей компании "нового космоса" такие, как SpaceX, значительно быстрее, гибкие и в конце, как показала практика, надежнее. Кто знает, рассчитывали ли в NASA на такое развитие событий, но идея разделить программу пилотируемого космического корабля между двумя компаниями с разным подходом, оказалась хорошим решением

Читайте на сайте На Международной космической станции поселился искусственный интеллект – что он там будет делать

Пока Boeing работает над решением этих проблем, NASA заявило, что еще слишком рано определять, будет ли необходим дополнительный испытательный полет. Независимо от окончательного решения, маловероятно, что новые полеты Starliner состоятся в следующем году, поскольку инженерам Boeing понадобится время для внедрения необходимых исправлений.

Тем временем NASA продолжит полагаться на космические корабли Crew Dragon компании SpaceX, которые уже доказали свою надежность в перевозке астронавтов на МКС и с МКС.