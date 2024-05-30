Бракосочетание в несколько кликов: Минцифры работает над браком онлайн в Дии
Министерство цифровой трансформации Украины в корне изменит способ, которым украинцы могут заключать браки. Уже совсем скоро такие услуги можно будет получить онлайн, что позволит парам сделать это всего в несколько кликов.
Новая услуга станет логическим продолжением предыдущей функции на портале Дия, которая помогла более 26 500 парам подать заявление на бракосочетание, выбрав дату, формат и место проведения церемонии, сообщает 24 Канал.
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Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам инноваций, образования, науки и развития технологий Украины, а также министр цифровой трансформации, представил эту новую услугу на мероприятии Diia in Zurich. По его словам, сейчас министерство набирает бета-тестеров для онлайн-сервиса бракосочетания в приложении Дія.
Эта услуга будет особенно полезной для пар, которые живут на расстоянии, и военнослужащих. Ни одна другая страна не предлагает подобного опыта бракосочетания онлайн, что делает нашу инициативу уникальным кейсом в мировом масштабе,
– отметил Федоров.
Как это будет работать?
В комментарии 24 Каналу в Минцифры рассказали, что процесс заключения брака через Дию разработан таким образом, чтобы быть простым и эффективным.
- Парам нужно будет подать заявление на регистрацию брака через приложение.
- После этого система предложит доступную дату для проведения церемонии, которая должна быть не позднее, чем через пять дней после подачи заявления.
- В выбранную дату работник электронного ЗАГСа из подразделения, созданного Министерством юстиции для предоставления цифровых услуг, проведет церемонию бракосочетания с помощью видеосвязи.
- После церемонии жених и невеста удостоверят свою актовую запись о браке электронной подписью в приложении Дия, а свидетельство о браке впоследствии будет доступно среди цифровых документов.
Тестирование услуги уже стартовало
Бета-версия онлайн-регистрации брака в Дии уже началась. Этот тестовый период позволяет украинцам, которые участвуют в испытании услуги, официально регистрировать брак онлайн.
После завершения бета-тестирования все совершеннолетние украинцы, которые имеют доступ к Дии, смогут воспользоваться этой инновационной услугой и жениться онлайн.
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Новые услуги в Дии
- Напомним, что в начале года в приложении Дия стали доступны образовательные документы украинцев, такие как: дипломы, аттестаты и свидетельства.
- Также будущие участники национального мультитеста в 2024 году получили возможность зарегистрироваться на тестирование через приложение Дия.
- Кроме того, недавно Рада проголосовала за законопроект, который позволяет реализовать растаможку автомобилей в приложении Дия. В Минцифры отметили, что весь процесс растаможки будет происходить онлайн и продлится не более часа.